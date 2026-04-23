경제부총리·한은 총재 첫 조찬 회동 중동사태 장기화에 ‘폴리시 믹스’ 강조 성장 잠재력 위해 구조개혁 협력하기로

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 신현송 한국은행 총재가 23일 상견례를 갖고 각종 경제 현안에 대한 정책 공조 의지를 다졌다. 두 경제 수장은 중동 사태 장기화에 따른 원/달러 환율, 고물가·고금리 문제를 비롯해 국내 경제 성장을 위한 구조개혁에 대해 적극 협력하기로 뜻을 모았다.

구 부총리와 신 총재는 이날 오전 서울 중구 은행회관에서 조찬 회동을 가졌다. 지난 21일 취임한 신 총재의 첫 대외 공식 일정이다.

두 수장은 회동에서 최근 경제 성장에 대한 인식을 공유하고 향후 정책 대응 방안에 대해 의견을 교환했다. 특히 최근 중동 전쟁 장기화에 따른 고유가, 공급망 불안 등으로 물가 상승 위험이 높아지고 있는 만큼 재정정책과 통화정책을 조화롭게 운용해 나가기로 했다.

또 변동성이 지속되고 있는 금융과 외환시장의 안정을 위해 협력을 지속하는 한편, 외환시장 24시간 개장, 역외 원화결제 시스템 구축 등으로 원화 국제화를 추진해 근본적 체질 개선에 나서기로 했다.

구 부총리는 회동에서 “매크로적인 측면에서 변동성이 매우 큰데, 재정정책과 통화정책 간의 폴리시 믹스로 긴밀하게 협의하는 게 중요하다”며 “금융과 외환시장의 변동성도 큰데, 환율은 한국은행과 저희 재정경제부가 긴밀하게 조율해야 하기 때문에 많은 협조를 부탁드린다”고 말했다.

이에 신 총재는 “경제 상황에 대해 인식을 같이하는 기회가 마련돼 의미가 있다”며 “중동 상황이 계속 진행 중이니 시장 안정이나 외환 문제에 대해 한국은행도 적극적으로 대응하겠다”고 강조했다.

국내 경제 성장 잠재력 확충, 양극화 해소를 위한 구조 개혁을 위한 정책 공조 의지도 다졌다. 인공지능(AI)·녹색대전환, 초혁신경제 등 주요 과제 추진방향에 대해 의견을 교환했다.

구 부총리는 “성장 잠재력을 채워나가야 하는 문제가 있는데, 한국은행이 연구기능도 있으니 방안을 주시면 저희가 잘 하겠다”고 말했다. 이에 신 총재는 “성장과 물가가 상충하는 상황에서는 정책이 조화롭게 이뤄지는 것이 아주 중요하다”고 화답했다.

두 경제 수장은 앞으로 각종 현안에 대해 실시간으로 소통하기로 뜻을 모았다. 구 부총리는 “한국은행과 재정경제부가 수시로 만나 소통하고, 총재님께도 자주 전화드리겠다”고 말했다. 신 총재 역시 “앞으로도 자주 연락드려 현안뿐만 아니라 구조개혁, 장기적인 제도 개혁 문제에 대해 상의드리겠다”고 고말했다.

신 총재는 지난 21일 취임사를 통해서도 “정책 변수간 복잡한 상충관계를 완화하기 위해 정책 수단을 점검하고, 정부와는 필요한 부분에 대해 정책 공조를 해나가겠다”고 밝힌 바 있다. 이에 따라 당장 치솟고 있는 원/달러 환율 대응 뿐만 아니라 한국은행의 예금 토큰 프로젝트 등 각종 디지털 사업에서 두 기관의 협업이 이뤄질 전망이다.

서상혁·유혜림·김용훈 기자