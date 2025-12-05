지난 저녁 폭설에 마비된 서울 출근길 종로·여의도 일대는 대중교통 ‘대란’ 마포구 언덕서는 빙판길 차량 밀리기도

[헤럴드경제=이영기·전새날·정주원 기자] 4일 저녁 내린 폭설로 서울의 출근길은 아수라장이 됐다. 영하권 기온까지 겹쳐 도로는 꽁꽁 얼어붙었다. 언덕에서 차들이 오도 가도 못하는 상황까지 벌어졌다. 평소 자차로 출근하던 시민들까지 몰려 지하철역이 붐비기도 했다. 또 구두를 신고 걷다가 넘어지는 경우도 부지기수였다. 골목으로 이어진 지역은 대중교통이 사실상 ‘마비’됐다.

오도 가도 못해 도로에 갇힌 마포구 언덕길

5일 오전 8시께 경사로가 많은 서울 마포구 염리동 일대 언덕길에서는 차가 뒤로 밀리는 위험천만한 장면이 여러 차례 연출됐다. 언덕을 오르지 못한 일부 차량은 중앙선을 넘어 유턴해 빠져나갔다.

헛도는 바퀴에 오도 가도 못하는 운전자도 있었다. 보다 못한 행인과 뒷차 운전자들이 내려 빙판길에 갇힌 차량을 밀어주기도 했다.

빙판길에 갇혀있던 40대 김모 씨는 “빙판길에 5분 넘게 갇혀있었다. 바퀴가 헛돌고 차가 뒤로 밀리니깐 머리에서 아무 생각도 안 들더라”며 “브레이크를 떼면 차가 뒤로 밀릴까봐 아무것도 하지 못하고 있었다. 뒤에서 밀어줘서 살았다”고 안도했다.

보행자들도 아찔했다. 빙판길을 피하기 위해 보행로의 화단을 밟고 걷던 30대 최모 씨는 “이쪽 동네가 언덕이다 보니깐 오면서도 몇번이나 미끄러질 뻔했다”며 “아무래도 넘어질 거 같아서 게걸음처럼 옆으로 걸으면서 조심히 가고 있다”고 했다.

언덕으로 유명한 마포구 만리재로 만리동 고개 일대도 위험한 상황은 마찬가지였다. 인근 소의초등학교에 다니는 정모(10) 군은 “재밌긴 한데 언덕을 올라오면서 몇번이나 넘어질 뻔했다”며 “엄마도 오늘은 주머니에 손 넣지 말라고 했다”고 말했다.

소의초 관계자는 “안전하게 등교할 수 있게끔 학교 주변 등굣길은 제설 작업을 마쳐서 전 학년 모두 정상 등교하고 있다”고 설명했다.

만리동 고개에서 걸어서 공덕까지 출근한다는 정모(45) 씨는 “평소보다 15분 정도 일찍 나왔다”며 “이쪽에 7년 정도 살았는데 여기는 눈이 오기만 하면 빙판길이다”라며 “도로는 제설이 잘 되던데 보행로는 치우는 사람들이 없는 거 같다”고 토로했다.

출근길 우려에 ‘대중교통 대란’…“버스 안 와서 택시 잡아요”

이날 오전 서울 영등포구 여의도. 출근하는 직장인들이 평소보다 이른 시간부터 지하철역으로 몰렸다. 잠실에서 여의도로 출근하는 직장인 김상원(35) 씨는 “평소 자차로 출근하는데 길이 미끄러워 지하철을 타고 왔다”라며 “평소보다 30분 이른 시간에 나왔는데 지하철도 만만치 않게 붐비는 것 같다”라고 말했다.

본격적인 출근 시간인 8시가 넘자 여의도역 인근 인파는 더욱 붐볐다. 김씨처럼 대중교통을 택한 이들이 늘어서다. 인근의 여의도 버스환승센터에서는 버스에서 줄지어 내린 시민들이 발걸음을 재촉했다.

햇볕이 들지 않는 인도와 횡단보도는 꽝꽝 얼어붙어 위험한 상황도 벌어졌다. 좁은 보폭으로 조심조심 걷다 빨간불로 바뀌자 다급하게 뛰다 넘어진 시민도 있었다. 구두를 신은 채 뛰어가던 여성이 넘어지자 주변 시민들이 부축해 일으켜 세우기도 했다.

9시가 가까워지자 시민들의 발걸음이 더욱 빨라졌다. 빙판길에 서두르던 시민들이 휘청이며 걷는 장면도 잇달아 연출됐다. 40대 직장인 김모 씨는 “어제 퇴근할 때도 30분 거리를 3시간이 걸려 퇴근했다”라며 “인도 제설도 하나도 안 돼서 너무 미끄럽다. 하마터면 넘어져 크게 다칠 뻔했다”라고 불만을 토로했다.

종로구 일대도 상황은 마찬가지였다. 안국역 2번 출구 앞 마을버스 승강장은 이른 아침부터 북적였다. 예정보다 한참 늦게 도착하는 마을버스를 기다리는 행렬은 인도까지 길게 늘어섰다. 겨우 도착한 버스는 이미 안에서부터 꽉 차 있었고, 타지 못한 시민들은 그대로 다음 차량을 기다렸다.

출근길을 재촉하며 휴대전화 시계를 확인하던 20대 직장인 김모 씨는 한숨을 내쉬었다. 김씨는 “이미 승객으로 꽉 찬 두 대를 그냥 보냈다. 일찍 나와도 소용이 없다”고 말했다.

택시를 잡으려는 시민들의 발걸음도 조급했다. 지하철과 버스가 지연되며 광화문 사거리 일대에는 초조하게 핸드폰과 도로를 번갈아 바라보는 시민들이 눈에 띄었다. 효자동 방면으로 출근해야 한다는 40대 직장인 A씨는 추위에 몸을 비비며 “15분 넘게 기다렸지만 택시 호출 어플로도 안 잡히고 지나가는 택시도 없다”고 말했다.

경복궁역 인근 직장에 다니는 30대 B씨는 이날 평소보다 한 시간 늦게 역에 도착했다. B씨는 “회사에서 아침에 출근 시간을 조정해 줬다. 오늘은 자율 출근제로 바꿔서 유연히 근무하라는 지침을 받고 혼잡 시간을 피해 9시까지 출근하기로 했다”고 말했다.

경찰에 따르면 전날 오후 6시부터 이날 새벽 사이에 서울에서만 대설 관련 112 신고가 1981건 접수됐다. 교통사고 신고 166건을 포함해 교통 불편 신고만 442건이었다. 서울시는 오전 9시30분 기준 자치구 이면도로와 보도 제설률이 90%를 넘어섰다고 밝혔으나, 낮동안 녹았다가 해가 지고 다시 얼어붙는 구간이 있을 것으로 보인다.