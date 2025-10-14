국내 처음 선보인 ‘디즈니런’ 성료 빗속에서 참가자 1만5000명 달려 캐릭터 분장하고 뛰며 축제 분위기

드디어 국내에 상륙한 ‘디즈니런’이 지난 11일 후끈한 열기 속에 마무리됐다. 비가 오는 날씨에도 모인 1만5000명의 참가자들은 우비를 입고 뛰며 최근 일고 있는 달리기에 대한 인기를 실감하게 했다. 또 디즈니와 협업한 마라톤으로 기대를 모아온 만큼 디즈니 캐릭터 분장을 하고 뛴 참가자들도 눈에 띄었다.

서울 도심 마라톤으로는 보기 어려운 여의도 마라톤이라는 점도 참가자들에게 호응을 얻었다. 도심 도로만 달리는 마라톤과 달리 디즈니런 참가자들은 서강대교를 달릴 수 있는 특권도 만끽했다.

헤럴드경제와 스포맥스코리아가 주최한 ‘디즈니런 서울 2025’는 미국의 미디어·엔터메인먼트 기업 월트 디즈니 컴퍼니의 대표 캐릭터들을 테마로 한 서울 도심 마라톤 이벤트다. 참가자들은 미키·미니마우스는 물론 애니메이션 ‘주토피아’의 주인공 등 디즈니 캐릭터가 그려진 공식 기념품 티셔츠를 입고 뛰었다.

여의도 일대에서 진행된 디즈니런은 3㎞와 10㎞ 코스로 나뉘어 진행됐다. 특히 10㎞ 코스는 여의도공원에서 시작해 국회의사당을 거쳐 뻥 뚫린 서강대교를 내달릴 수 있어서 서울 도심에서 달리는 대회와는 차별화된 코스를 선보였다.

일부 참가자는 디즈니 캐릭터 분장을 하고 나와 캐릭터에 대한 애정을 여지없이 뽐내기도 했다. 일행 모두 분장을 하고 참여한 팀도 있었다. 라푼젤 옷을 입고 나온 이수연(29) 씨는 “디즈니런이 한국에서 처음 열리니까 재밌게 즐겨보고 싶어서 제일 좋아하는 디즈니 캐릭터인 라푼젤 복장으로 입고 출전했다”고 말했다.

쟈스민 공주 복장을 입고 나온 김민경(31) 씨는 “사진 많이 찍히는 게 목표다. 어린이들도 우리 코스프레 보고 반가워하고 좋아하니 더 좋다”며 “명절 연휴에 친구들이랑 같이 복장을 준비했다”고 설명했다.

디즈니 테마 마라톤이라 더 흥이 났다는 참가자도 있었다. 김가을(32) 씨는 “코스 중간중간 설치된 스피커에서 디즈니 영화 주제곡이 나와서 힘이 났다”며 “특히 애니메이션 ‘겨울왕국’ 주제곡 ‘렛 잇 고(Let it go)’와 영화 ‘알라딘’ 주제곡이 나올 때에는 힘이 났다”고 했다.

그간 서울 도심에서 열렸던 마라톤과 차별화된 코스에 대한 호응도 나왔다. 10㎞를 35분 만에 완주해 남자 부문 1위를 차지한 신기순(30) 씨는 “오르막도 많이 없고 쭉 평지가 이어졌다. 여의도에서 달린 건 처음인데 재밌었고 좋은 기록도 낼 수 있었다”고 말했다. 이어 “구미에서 올라와 대회에 참여했다”며 “매일 15㎞ 정도 뛰면서 연습해오고 있다”고 덧붙였다.

10㎞를 42분 만에 완주한 여자 부문 1위 우승아(27) 씨는 “처음에는 비가 살짝 와서 추웠는데 뛰니까 오히려 비오는 게 좋더라”며 “코스는 병목 현상이 없어서 좋았고 가드레일 등 안전조치도 잘 돼있었다”고 평가했다.

비 오는 날에도 끝내 마라톤을 완주해 꿀맛 같은 성취감을 느끼는 참가자들도 있었다. 황지원(37) 씨는 “3년 만에 신청한 마라톤인데도 오전에 비가 와서 나갈까말까도 고민했다”며 “뛰고 나니 역시 잘 나왔다 생각든다. 뿌듯하다. 오랜만에 나와서 만족스러운 기록도 세웠다”고 말했다.

이지윤(27) 씨는 “오늘 새벽같이 나와서 너무 힘들어서 솔직히 가지말까 생각도 했다”며 “근데 막상 다 뛰고 나니 성취감도 있고 오길 잘 했다 싶다”고 말하며 웃었다.

최진영 헤럴드미디어그룹 대표는 개회사를 통해 “이 자리에 모인 1만 5000명의 러너 여러분들의 모습만 봐도 벌써 에너지와 열기가 느껴진다”며 “여러분 모두 벅찬 감동을 안고 최고의 추억을 만들어 가시길 바란다”고 말했다. 이영기·안효정 기자