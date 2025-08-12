에너지실장·산재정책관 등 핵심보직 공석 행안부 ‘균형발전’라인 통째로 비어 “9월 국정감사인데...자료 준비 대응 전략 차질”

[헤럴드경제=김용훈·배문숙·이태형·양영경 기자] 이재명 정부가 출범한 지 2개월이 지났지만 부처의 1·2급 고위직 열세 자리가 여전히 공석으로 남아 정책 집행과 현안 대응에 차질이 빚어지고 있다. 정부조직 개편안 발표가 이달 말 또는 다음 달 초로 넘어갈 가능성이 커 인사 공백은 장기화할 전망이다.

12일 헤럴드경제 취재를 종합하면 현재 산업통상자원부·고용노동부·농림축산식품부·해양수산부·공정거래위원회·보건복지부·행정안전부·환경부 등에서 1·2급 고위직 열 세 자리가 비어 있다. 이 중 1급 실장·상임위원이 10명, 2급 국장이 3명이다.

부처별로는 ▷산업부 에너지정책실장 ▷고용부 기획조정실장·산재예방감독정책관 ▷농식품부 농업혁신정책실장 ▷해수부 해양정책실장 ▷공정위 상임위원 ▷복지부 사회복지정책실장·차관보 ▷행안부 대변인·예방정책국장·균형발전지원국장 ▷환경부 기획조정실장·기후변화정책관 등이다.

정부조직 개편 발표가 지연되면서 인사도 늦어지고 있다. 국정기획위는 당초 기획재정부의 예산 기능을 분리한 기획예산처 신설, 금융위원회 해체, ‘기후에너지부’ 신설 등을 포함한 개편안을 13일 대국민 보고대회에서 발표할 예정이었지만, 내부 이견과 여권 내 회의론 속에 발표를 보류했다. 대통령 방미 일정 등으로 다음 주도 발표가 어려울 것으로 전망된다.

문제는 인사가 밀리면서 각종 정책 집행에 차질이 발생하고 있다는 점이다. 특히 산업부 에너지정책실장은 지난 6월 29일 기존 이호현 에너지정책 실장이 차관으로 임명된 뒤 에너지정책 실장은 현재까지 공석 상태를 유지하고 있다. 전력이나 가스, 신재생에너지 등 모든 에너지 정책을 총괄하는 자리로 그 무게감이 상당하다. 기후에너지부 신설 등 부서 조직개편과 맞물려 자리를 비워둘 수밖에 없는 상황이지만, 인사가 시급하다는 목소리가 나온다.

고용부는 기획조정실장과 산재예방감독정책관이 비어있다. 1급 인사인 기조실장보다 2급 자리인 산재예방감독정책관의 자리를 서둘러 채워야 한다는 내부의 우려가 팽배한다. 이 대통령이 산재 사망자 발생 시 ‘직보고’를 지시할 만큼 깊은 관심을 보이고 있지만, 정작 중대재해법 수사와 산재예방 정책을 총괄하는 정책관이 없어서다. 고용부 한 과장은 “지난달 21일 최태호 전 정책관이 대통령실로 파견된 이후 후임이 임명되지 않아 산업안전보건본부 직원들의 부담이 가중되고 있다”고 전했다.

행안부 ‘균형발전’ 분야에는 차관보(1급)-국장(2급)-과장까지 모두 통째로 공석인 곳도 있다. 김민재 차관보가 차관으로 승진하고, 노홍석 균형발전지원국장이 지난 5월 전북특별자치도 행정부지사로 이동한 데다 균형발전진흥과장까지 대통령실로 파견을 가면서 행안부 업무 라인 하나가 통째로 비어있는 상황이다. 여기에 김광용 대변인이 재난안전관리본부장(차관급)으로 승진하면서 현재 황순조 차세대지방재정세입정보화추진단장(국장급)이 업무를 대행하고 있는 상황이다.

환경부는 기획조정실장이 2개월째 비어있다. 손옥주 기조실장이 물관리정책실장을 겸직해 왔지만, 여름철 장마로 인한 피해를 최소화하기 위해 물관리를 위한 컨트롤타워가 중요해지면서 지난 6월 손 실장을 물관리정책실장에 임명했기 때문이다. 여기에 기후탄소정책실 산하 김정환 기후변화정책관(국장)이 대통령실 기후환경에너지비서관실 선임행정관으로 이동하면서 기후변화정책관도 공석이다. 기후에너지부 신설 등 조직개편 작업이 늦어지면서 인사가 늦어지고 있는 것으로 보인다.

복지부도 사회복지정책실장이 비어있다. 이 자리를 맡고 있던 이스란 실장이 차관으로 승진하면서다. 이 차관이 전임이었던 만큼 업무 파악에는 무리가 없지만, 공석으로 인해 통상적인 보고 체계를 유지하기 어려운 상황이다. 이밖에 해양수산부와 공정거래위원회도 김성범 차관과 남동일 공정위 부위원장이 각각 기존 1급에서 차관급으로 승진하면서 이들이 기존에 맡았던 해양정책실장, 상임위원 자리가 비어있는 상태다.

한 정부 관계자는 “현안 대응보다 개편 논의가 길어질수록 인사 적체가 심화되고, 정책 추진 동력도 떨어질 것”이라며 “특히 9월 국정감사를 앞두고 1·2급 핵심 보직이 비어 있어 자료 준비나 대응 전략 수립이 제대로 이뤄지지 못하고 있다”고 우려했다.