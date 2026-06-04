‘보수 재건’ 외친 韓, 부산북갑서 승리 차기 보수 유력 대권주자 반열 올라 ‘韓 제명’ 장동혁과 당권경쟁 붙을 듯 張, 재신임 투표 등으로 버틸 가능성↑

6·3 부산 북구갑 국회의원 보궐선거를 통해 국회에 입성한 한동훈 무소속 당선인이 향후 보수 진영 재편의 최대 변수로 떠올랐다.

한 당선인이 선거 기간 내내 ‘보수 재건’을 강조한 만큼 그를 국민의힘에서 제명했던 장동혁 대표 등 지도부와의 충돌이 불가피해졌고, 이에 따라 차기 당권 구도에 적잖은 영향을 미칠 것이라는 전망이 나온다.

4일 중앙선거관리위원회에 따르면 한 당선인은 부산 북갑 보궐선거에서 42.96%를 득표하며 하정우 더불어민주당 후보를 꺾고 당선됐다. 한 당선인은 당선 소감에서 “역사적인 승리로 북구의 미래와 보수 재건의 길을 열어주셔서 감사하다”고 밝혔다.

정치권에서는 이번 승리를 ‘한동훈식 보수 재건 노선의 승리’로 해석하고 있다. 한 당선인은 올해 초 당원게시판 논란 등을 거치며 국민의힘에서 제명된 뒤 무소속 출마라는 승부수를 던졌다.

국민의힘 한 의원은 헤럴드경제와 통화에서 “유권자들이 한 후보에게 보수 재건이라는 칼을 쥐어줬기에 보수의 유력한 대권 후보가 될 것”이라고 했고, 또 다른 야권 관계자는 “이른바 한동훈 노선을 정치적으로 증명한 것”이라고 말했다.

한 당선인의 국회 입성으로 국민의힘 지도부의 셈법은 더욱 복잡해졌다. 장 대표는 현역 광역단체장 8곳을 민주당에 빼앗겨 선거 전체에서 패배 책임을 벗어나기 어려워졌다. 게다가 한 당선인과 지역구에서 대립각을 세웠던 박민식 후보가 완패를 하면서 대표직 유지에 더 큰 압박을 받을 것으로 보인다. 한 국민의힘 관계자는 “지선 패배와 동시에 한 후보까지 당선되면서 의원들 사이에서 점차 개혁에 대한 목소리가 나오지 않겠나”라고 말했다.

당내 친한(친한동훈)계 의원들 역시 한 당선인의 원내 진입을 계기로 목소리를 높일 것으로 예상된다. 배현진·박정훈·우재준·한지아 의원 등 친한계 인사들이 한 당선인 중심으로 뭉치면서 장 대표 사퇴 수위를 높일 전망이다.

여기에 평택을 재선거에서 승리한 유의동 국민의힘 의원의 행보도 변수로 꼽힌다. 한동훈 체제 당시 여의도연구원장을 지내며 범친한계로 분류되는 유 당선인이 향후 어떤 행보를 보이느냐에 따라 당내 재편 구도 역시 영향을 받을 수 있다는 분석이 나온다.

한 당선인이 복당할 경우 차기 전당대회 출마도 가능해진다. 당초 내년 8월까지가 임기인 장 대표가 이른 사퇴를 하고, 국민의힘이 이른 전당대회를 개최할 경우 한 당선인이 직접 당권 경쟁에 뛰어들거나 친한계 후보를 지원하는 방식으로 영향력을 행사할 수 있다는 전망도 제기된다. 다만 장 대표 역시 서울시장 선거 승리를 발판으로 당내 주도권을 유지하려 할 가능성이 크다는 분석도 나온다. 일각에서는 “장 대표가 재신임을 묻는 전당원 투표나 전략적 사퇴 이후 당 대표 재출마 등의 카드도 제시할 가능성도 있다”고 전망했다. 윤채영·서상혁 기자