13일 첫차부터 무기한 파업 돌입 출근 대란…지하철역 승객 몰려

[헤럴드경제=이영기·전새날·정주원 기자] “(버스나 철도 파업한다고 해도) 보통 자고 일어나면 새벽에 협상이 끝나서 이번에도 그럴 줄 알았는데 일어나고 파업에 돌입한다는 문자 알림을 보고 놀랐어요.”

13일 오전 7시 여의도역 버스 환승센터에서 만난 직장인 이유나(27) 씨. 이씨는 기다려도 오지 않는 버스를 기다리다 물러섰다. 그는 “지하철을 타면 환승을 해야 해서 (버스 타는 것보다) 시간이 두 배 걸린다”고 했다.

서울 시내버스가 이날 첫차부터 무기한 파업에 돌입하면서 출근길 시민들이 큰 불편을 겪었다. 서울 시내버스 파업은 약 2년 만의 일. 시민들의 출근길은 미끄럽고 힘겨웠다.

이날 오전 7시께 여의도 버스 환승센터에는 파업 상황을 미처 모르고 왔다가 발걸음을 돌리는 시민들이 적지 않았다. 연달아 ‘차고지’나 ‘종료’라고 뜬 버스 전광판 안내를 보고 탄식하며 자리를 뜨는 모습이 잇따랐다.

오전 8시까지 출근한다는 직장인 김모(33)씨는 “어제 일찍 잠들어서 파업 뉴스를 못 봤다”며 발을 동동 굴렀다. 김씨는 “일찍 출근하는 시민들은 볼모가 된 것 같다”며 “최소한의 운행은 해달라”고 안타까워 했다.

경기도 시외버스에서 내린 승객들은 텅 빈 터미널에 어리둥절한 표정이었다. 경기 부천에서 서울로 통근하는 박윤석(49)씨는 “집에서 나올 때는 버스를 타고 와서 파업인 줄 몰랐다”며 “10분 넘게 기다렸는데 전광판이 고장난 줄 알았다”고 했다.

비슷한 시각 평소라면 한창 혼잡했을 서울 중구 서울역 버스 환승센터는 영하권의 매서운 추위까지 덮치면서 평소와는 달리 휑한 모습이었다. 이날 7시부터 8시30분께까지 시내버스가 주로 다니는 4번 승강장에는 단 한 대의 버스도 오지 않았다. 버스 도착 정보가 뜨지 않는 전광판과 휴대전화를 번갈아 보던 시민들이 이내 자리를 떴다.

경기도에서 출발한 광역버스가 싣고 온 승객들이 내리면서 이따금 붐볐다. 경기도 분당에서 온 박모(40)씨는 “분당에서 서울 가는 버스도 서울버스인데 운영하길래 실제 파업을 안 한 줄 알았다”며 지하철역으로 향했다.

회사 앞에 지하철이 없다는 서모(53)씨는 “파업했지만 그래도 버스가 드문드문 올 거라 생각하고 기다렸다”며 “20분이 넘어도 전혀 오지 않는 걸 보니 포기하고 그냥 가게 됐다”고 했다.

지하철로, 택시로 ‘플랜B’ 전쟁

하염없이 기다려도 버스가 오지 않자 결국 지하철이나 택시 등 ‘플랜B’를 찾아 출근하려는 사람들이 곳곳에 속출했다. 이날 오전 7시30분 여의도역 승강장에는 평소보다 많은 이용자들이 몰리자 역무원들이 배치돼 질서 유지에 나섰다. 회사가 몰린 5번 출구 방면은 밖으로 빠져나가는데만 150m짜리 긴 대기줄이 만들어졌다.

직장인 문모(35) 씨는 “어제 눈이 많이와서 길이 다 얼어버려 역까지 걸어오기도 정말 힘들었다”라며 “출근시간이 9시인데 이미 지각이라 아침에 급하게 반반차를 냈다”고 토로했다. 이어 “9호선 급행도 사람이 너무 많아 한대를 보내고 다음 열차를 기다리고 있다”고 말했다.

직장인 박모(28) 씨는 “겨우 지하철을 타고 왔는데 사람이 너무 많아 숨도 못 쉬었다”라고 불만을 터뜨렸다.

여의도역 6번 출구 앞 버스 정류장은 오지 않는 버스 대신 택시를 잡는 행렬이 이어졌다. 용산 전자상가로 출근하는 서모(26)씨는 “회사까지 가려면 버스 밖에 없는데 택시도 안 잡힌다”며 한숨을 내쉬었다.

강남역 버스 환승센터 일대 역시 지하철이나 택시를 타기 위해 발길을 돌리는 시민들이 많았다. 대부분 휴대전화를 택시호출 앱을 조작하고 있었다. 택시 승강장에는 긴 줄이 늘어서 있었다.

허수종(53)씨는“지하철로 가기엔 이미 늦어서 택시를 잡고 있다”며 “회사에 좀 늦을 것 같다고 보고 드렸다”고 했다. 최지성(44)씨는 “송파 쪽에 병원 약속이 있는데 앱상 버스 시간이 들쭉날쭉하다”며 “불안해서 마냥 기다릴 수 없어 택시를 잡아볼 예정”이라고 했다.

시내버스 노사는 서울지방노동위원회 중재 아래 12일 오후 3시부터 협상을 벌였으나 10시간이 넘도록 접점을 찾지 못하고 결렬됐다. 이에 따라 64개 버스업체 소속 조합원 1만8700여명이 이날 첫차부터 파업에 들어갔다.