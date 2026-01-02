주요 그룹 회장 2026년 신년사 최태원 “AI 바람 타고 거친 파도 헤쳐나가자” 장인화 “혼돈과 격변 속 역전의 실마리 숨겨져” 신동빈 “근본 체질개선…관습 깨뜨리고 성장해야” 김승연 “AI 방산 등 원천기술 보유해야 앞서 나가” 허태수 “AI 비즈니스 임팩트 성과 완성하는 한해”

[헤럴드경제=고은결·서재근·강승연·한영대 기자] 대한민국 산업계를 이끄는 주요 그룹의 총수들은 일제히 새해 글로벌 경영 환경의 불확실성이 깊어졌다고 진단하며, 이를 돌파할 해결책으로 인공지능(AI) 활용과 성장을 위한 혁신, 도전 정신을 꼽았다.

2일 재계에 따르면 최태원 SK그룹 회장은 전날 2026년 신년사를 통해 “AI라는 거대한 변화의 바람을 타고 글로벌 시장의 거친 파도를 거침없이 헤쳐 나가자”고 밝혔다. 최 회장은 “그간 축적해온 자산과 가치를 바탕으로 새로움을 만드는 법고창신(法古創新)의 마음가짐으로, 다가오는 파도를 헤쳐 나가는 승풍파랑(乘風破浪)의 도전에 나서자”며 이같이 말했다. 최 회장은 “AI는 이미 우리 일상 깊숙이 들어온 현실이 됐다”며 “AI 시대는 이제 막이 오른 단계일 뿐이며 앞으로의 시장은 지금과는 비교할 수 없을 만큼 거대하고 기회도 무한할 것”이라고 강조했다. 그러면서 “우리가 가진 능력에 대한 자부심과 확신으로 더 큰 글로벌 무대로 나아가자”고 당부했다.

장인화 포스코그룹 회장은 신년사에서 경영 환경이 그 어느 때보다 엄혹하다고 진단하며 “혼돈과 격변 속에는 역전과 도약의 실마리가 숨겨져 있다”며 위기를 기회로 바꾸겠다는 의지를 밝혔다. 이어 ‘철강사업의 본원경쟁력 강화’를 최우선 실천 과제로 제시하며 “수주 기반의 에너지소재사업 안정화와 액화천연가스(LNG) 등 에너지사업의 수익 창출역량 강화 및 신사업 발굴을 통한 그룹 사업 포트폴리오 구축에 전력을 다하자”고 당부했다. 특히 “작업 현장의 안전은 생산·판매·이익보다도 앞서는 최우선 가치다. 근로자가 작업장 안전 관리의 주체가 되는 문화를 정착시켜 제조·건설 현장 전반에 K-안전(K-Safety) 모범 사례를 확산해 나가자”고 전했다. AX(인공지능 대전환)를 포함한 산업 패러다임 전환에 적극 대응할 것도 강조했다.

신동빈 롯데그룹 회장은 새해 일성으로 성장과 혁신을 바탕으로 롯데의 새로운 역사를 함께 만들자고 당부했다. 신 회장은 “우리가 마주한 올해 경영 환경은 그룹 핵심사업의 근본적인 체질 개선을 요구하고 있다”며 그룹의 질적 성장을 위해 철저한 자기 반성에서 비롯된 성장과 혁신의 노력이 필요하다고 밝혔다. 어려움을 타개하기 위한 전략으로는 ▷자율성에 기반한 차별화된 성과 창출 ▷변화의 흐름에 선제적 대응 ▷강한 실행력이 동반된 혁신의 완성을 제시했다. 신 회장은 “개인의 경쟁력이 곧 기업의 경쟁력의 원천임을 명심하고 과감히 과거의 관습을 깨뜨리며 성장해 줄 것”을 주문했다. 또한 “강력한 도구인 AI를 핵심 경쟁력으로 내재화하고 그 잠재력을 활용해 변화를 선도하자”며 AI의 중요성도 당부했다.

김승연 한화그룹 회장은 신년사에서 글로벌 사업의 경쟁 심화를 언급하며 “AI 방산 등 핵심 사업 분야에서 미래를 좌우할 원천기술을 보유해야 50년, 100년 영속적으로 앞서 나갈 수 있다”고 강조했다. 이어 방산·우주항공·해양·에너지·소재·금융·기계·서비스 등 한화의 전 사업영역에서 미래 선도기술 확보에 총력을 기울여야 한다고 당부했다. 또한 마스가(MASGA, 미국 조선업 재건) 프로젝트와 관련해선 ”미국 필리조선소를 중심으로 온전히 한화가 책임진다는 각오로 계획을 세우고 실행하기 바란다”며 한미 관계의 핵심 동반자로서 군함, 핵추진잠수함 건조 등으로 양국 조선업 협력의 폭을 넓혀야 한다고 당부했다.

허태수 GS그룹 회장도 새해를 ‘AI 비즈니스 임팩트’ 원년으로 규정하고 “변화를 지켜만 보지 말고 한발 앞서 실행해 성과로 완성하는 한 해가 돼야 한다”고 말했다. 허 회장은 “기존 사업 경쟁력을 지켜내지 못하면 어떤 미래도 담보할 수 없는 만큼 주도적으로 변화에 대응해 수익성을 유지하고 리스크에 대비한 치밀한 실행이 필요하다”며 이같이 밝혔다. ‘AI 비즈니스 임팩트’란 각 현장에서 진행해 온 AI 활용 시도를 구체적인 사업 혁신과 수익 창출로 연결한다는 것이다. 허 회장은 “우리가 축적해 온 현장 중심의 도메인 지식과 ‘피지컬 AI’를 결합하고, 외부 기술 기업과의 과감한 파트너십을 통해 비즈니스 임팩트를 보여달라”고 전했다.

박정원 두산그룹 회장 또한 “전사적 역량을 모아서 AX(AI 전환)를 가속화하자”고 강조했다. 박 회장은 “AI 기반 경쟁력을 갖춘 기업과 그렇지 못한 기업은 머지않아 완전히 다른 선상에 있게 될 것”이라며 빠른 AX 추진을 통해 기존 제품의 지능화와 새로운 비즈니스 모델 창출, 포트폴리오 확장을 도모하자고 당부했다. 이어 “글로벌 시장에서 인정받은 전자소재, 가스터빈 같은 분야에서는 기술력에 자신감을 갖고 경쟁사와 격차를 벌리고 추가 고객 확보에 힘쓰자”며 선도사업 기술우위 유지 및 시장 확대를 주문했다. 아울러 AI시대 전력수요를 뒷받침할 에너지원으로 주목받는 원전, 수소연료전지 분야에서도 기회를 잘 살려야 한다고 전했다.

손경식 CJ그룹 회장은 “2026년은 CJ가 다시 한번 도약을 준비하고 실행하는 해가 돼야 한다”며 ▷담대한 목표 설정 및 두려움 없는 도전 ▷끊임없는 작은 성공 창출 및 전파 등을 실행 전략으로 제시했다. 손 회장은 “누가 먼저 움직이느냐가 미래 시장의 승자를 결정할 것”이라며 “의사결정, 제품 개발, 글로벌 진출, 파트너십 체결 등 사업의 모든 영역에서 속도는 더욱 중요해지고 있다”고 짚었다. 또한 “우리는 위기 속에서도 도전을 멈추지 않는 DNA를 가지고 있다”고 임직원들을 독려했다.

조현준 효성그룹 회장은 신년사에서 “백년효성을 만들기 위해 가장 중요한 것은 ‘팀 스피리트’”라고 강조했다. 조 회장은 “올해 창립 60주년을 맞아 단순히 지난 60년을 기념하는데 머물 것인지, 아니면 다가올 100년을 향한 새로운 효성의 길을 준비하고 있는지 스스로에게 질문해야 할 시점에 와 있다”면서 이같이 밝혔다. 조 회장은 올해 경영 환경에 대해 “금리를 필두로 환율, 원자재, 지정학적 변수 모두 중장기적으로 예측할 수가 없고, 그 자체가 리스크로 우리를 위협하고 있다”며 리스크 대응을 위해 ▷현금 흐름과 재무 안정성을 최우선 가치로 삼고 ▷사업 선별과 집중의 기준을 더욱 엄격히 하고 ▷조직 전반에 비용과 효율에 대한 인식을 근본적으로 재정립하는 3대 경영원칙을 발표했다.

현정은 현대그룹 회장은 신년사에서 “한반도 긴장 완화에 대한 기대가 다시금 높아지고 있다”며 “올해는 남북관계에 발전적인 변화가 있기를 바라며, 여건에 따라 언제든 행동할 수 있도록 철저한 대비를 부탁한다”고 강조했다. 이어 “불확실성이 큰 환경일수록 준비된 조직만이 기회를 현실로 만들 수 있다. 그리고 불확실성은 언제나 새로운 기회를 동반하고, 그 기회는 행동하는 사람이 손에 쥔다”며 기민한 실행력을 주문했다.