여당 원내대표 “저신용 높은 금리, 역설적 구조” ‘신용 기반’ 은행업…이자는 기회비용 등 반영돼 가산금리에 ‘신용프리미엄’ 반영…신용 위험 상쇄 이자 개입 시 도덕적해이 우려…대출문턱 높아져 공공기관 보증, 이자 지원 등 정책금융 활용해야

[헤럴드경제=김벼리·유혜림 기자] “지금의 금융 구조는 역설적입니다. 저신용·저소득 서민은 높은 금리를, 고신용·고소득 계층은 낮은 금리를 누리고 있습니다.”

지난 16일 김병기 더불어민주당 원내대표가 원내대표회의에서 한 발언이다. 그는 “금융 약자의 눈물을 닦는 것이 경제 정의를 세우는 길”이라며 이같이 밝혔다. 여당 원내대표의 이런 발언은 현 정부의 주요 과제인 민생·서민금융에 대한 은행권의 책임을 강화하려는 취지로 해석된다.

하지만 금융권에서는 신용을 기반으로 하는 은행업의 본질을 고려하면 이런 지적은 합리적이지 않다는 비판이 나온다. 서민금융을 확대하겠다는 취지 자체에는 공감하지만, 은행업의 본질을 무너뜨릴 수 있다는 것이다. 신용 점수에 기반한 대출금리 시스템을 흔들 경우 여신의 근본적인 손실 위험 방어 기제가 무너질 수 있고, 저신용자의 대출 문턱만 높이는 부작용을 초래할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

▶“신용 리스크 반영은 시장 기본 원칙”=대출 이자는 은행이 차주에게 돈을 빌려주는 것에 대한 대가로 받는 값이다. 이자는 은행의 주요 수익원이기도 하지만, 동시에 은행이 자금을 빌려주는 데 따른 기회비용과 위험 등에 대한 보상이다. 대출 상환이 어려운 차주에게 돈을 빌려주면 그만큼 위험 부담도 크기 때문에 상대적으로 높은 이자를, 반대의 경우에는 낮은 이자를 부과하는 것이 은행업의 기본 구조인 것이다.

이런 점은 대출금리 구조를 보면 명확히 드러난다. 은행의 대출금리는 크게 대출 기준금리와 가산금리로 나뉜다. 대출 기준금리란 은행이 시장에서 조달하는 자금에 붙는 금리다. 코픽스(COFIX)나 CD(양도성 예금증서) 금리, 금융채 금리 등이 대표적인 지표로 쓰인다. 가산금리는 리스크·유동성·신용프리미엄 등 그 외 각종 원가요소와 마진 등을 반영한 금리다.

그중에서도 신용프리미엄은 차주의 부도 가능성과 손실 위험을 반영한 값이다. 일반적으로 빌려준 돈을 못 받을 확률과 그럴 경우 회수하지 못하는 금액의 비율에 대출금액을 곱해서 계산한다. 대출을 갚을 여력이 없는 차주에 돈을 빌려주면 회수가 어려울 가능성이 상대적으로 크기 때문에 그 위험에 대한 보상을 금리에 반영하는 것이다.

실제 은행연합회에 따르면 5대 은행의 개인신용평점별 신용대출 평균 금리는 4.76%이지만 신용 평점이 낮을 수록 대출 금리는 최대 8%대까지 올라간다. 900점을 초과하는 차주는 4.39%, 801~900점은 5.31%, 701~800점은 6.25% 등이다. 501-600점 차주의 평균 대출금리는 8.28%다.

은행권 한 관계자는 “금융의 기원은 상대방과의 신용을 바탕으로 금전을 주고받는 것이다. 일반 상거래에서 신용도 높은 거래처에 판매 단가를 낮추거나 거래비용을 낮춰주는 것도 같은 맥락”이라며 “은행에서는 신뢰성 있는 신용평가시스템을 기반으로 산정된 신용점수를 기반으로 신용에 따라 금리를 다르게 산정하는 게 자본시장 원칙”이라고 우려했다.

▶“정치의 과도한 시장 개입…도덕적 해이 부추겨”=정부와 여당이 은행 금리 산정에 개입하려는 게 아니냐는 우려도 제기된다. 이재명 대통령은 지난 9일 국무회의에서 “초우량 고객에게 초저금리로 돈을 빌려주면서 0.1%만이라도 부담을 조금 더 지워 금융기관에 접근하기 어려운 사람들에게 연 15.9%보다 좀 더 싸게 빌려주면 안 되나”라고 말했다.

국회에서는 은행 가산금리에서 예금보험료나 교육세, 법정 출연금 등을 제외하는 내용의 ‘은행법 일부 개정법률안’이 발의됐다가 지난 4월 철회되기도 했다.

금융권에선 만약 저신용자에 대한 금리를 낮추고, 고신용자에 대한 금리를 높이는 식의 정책이 이뤄지면 도덕적 해이 등 부작용이 더 클 것이라는 지적이 많다.

한 시중은행 관계자는 “가산금리에 예상손실비용 등이 반영되는데 ‘고신용도에 고금리, 저신용도에 저금리’를 적용하면 자본시장 원칙의 근간이 흔들릴 수도 있다”며 “모럴헤저드(도덕적 해이)나 역차별성 문제가 나올 수밖에 없다”라고 말했다.

구민교 서울대학교 행정대학원 교수는 “오히려 도덕적 해이 가능성을 높이고, 성실 상환자의 상대적 박탈감을 초래할 수 있다”면서 “금융의 본질은 신뢰인데 이 신뢰를 훼손하면 중장기적으로 금융 시스템을 해칠 위험이 크다”고 말했다.

비용 부담 전가로 저신용자에 대한 대출 문턱이 높아질 가능성도 있다. 만약 신용도에 따른 금리 격차를 인위적으로 좁히게 되면 은행은 손실 위험이나 자본 확충에 대한 부담을 상쇄하기 위해 취약차주에 대한 대출을 축소할 여지가 있기 때문이다. 구민교 교수는 “서민금융을 확대하겠다는 취지 자체에는 공감대가 있지만 은행업 본질을 훼손하는 방식은 위험하다”고 지적했다.

서민금융의 실효성을 높이기 위해선 정부의 직접적인 금리 개입보다 제도화된 정책금융 기구를 통한 지원이 바람직하다는 목소리가 커지고 있다. 정권이 바뀔 때마다 반복되는 금융권 압박보다는 정치적 영향력을 최소화한 상시기구를 통해 지속가능한 금융 시스템을 마련해야 한다는 판단에서다. 은행권이 ‘소상공인금융공사’ 설립을 제안한 것도 이런 흐름의 연장선으로 해석된다.

한 은행권 관계자는 “서민금융진흥원이나 국민행복기금 등 공공기관 보증이나 이자 지원, 소득공제 등 정책적인 금융 지원이 이뤄져야 한다”고 말했다.