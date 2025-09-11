“수사 부실하게 되지 않도록 해야” “내란, 적당히 타협할 요소 못 돼” “내란특검·정부조직법 타협 몰랐다”

[헤럴드경제=문혜현·주소현·김해솔·양근혁·한상효 기자] 이재명 대통령은 11일 검찰개혁 후속조치와 관련해 “정부가 주도해야 한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 종로구 청와대 영빈관에서 개최된 취임 100일 기자회견에서 “검찰개혁 문제는 사실 매우 어려운 일”이라며 이같이 말했다. 검찰개혁 후속 입법이 중요한 만큼 정부가 주도해 여야 의견을 수렴하고, 전문가 의견을 취합하겠다는 의지로 풀이된다.

이 대통령은 ‘경찰 조직 비대화와 보완수사권 폐지 등 우려가 있는데 복안이 있느냐’는 질문에 “저는 이 검찰개혁 문제를 포함해 모든 정책 현안에 대해 최대한 감정을 배제하고, 또 자기 입장도 배제하고, 중립적으로, 미래지향적으로, 냉정하게, 냉철하게 판단해야 한다고 생각한다”며 “특히 일시적인 정책이 아니고, 근본적인 사회 시스템에 관한 것이라면 더욱 그렇다”고 운을 뗐다.

이 대통령은 이날 자신이 “(검찰의) 가장 큰 피해자”라고 말하기도 했다. 이 대통령은 “첨에 제게 불리한 건 사실이 아닌 것도 엄청나게 언론에 쓰더니, 사실 그게 아니라는 명백한 팩트가 나와도 언론에 안 나오더라”면서 “저는 가끔 이상할 때가 있다. 그래도 나도 대통령이 됐는데, 원래 대통령 편도 들고 그런 것 아니냐”며 언론의 협조를 구하기도 했다.

이어 검찰개혁과 관련해 이 대통령은 “일단 수사기소 분리라고 하는 것이 제일 중요한데 그것은 했잖나”라며 “그럼 그것을 어디에 맡길 것인가. 경찰에 맡길 것인가, 행안부에 맡길 것인가. 법무부에 맡길것인가. 경찰은 믿을만 한가. 그러면 검찰이 사고를 엄청나게 쳐서 수사권을 주면 안되는 상황이 됐는데, 검찰 안에서 내부 분리를 해야되는 거 아닌가?”라고 반문했다.

이 대통령은 거듭 “수사하는 검사와 기소하는 검사의 칸을 치는 것이 최초 논의 아닌가”라며 “그런데 요새는 검사는 아예 사건 수사에 손도 대지 않게 됐나? 이 논의가 가다 보니 거기까지 간 것이다”라고 검찰개혁 논의에서 벌어진 논란들을 조목조목 짚었다. 그러면서 이 대통령은 “법무부에 (기소권을) 맡기면 다시 합체될 가능성이 있으니 완전히 떼어놓자, 행안부로 보내자고까지 정치적인 결정이 된 것”이라며 “그렇다면 그것을 더 구체적으로, 수사가 부실하게 되지 않도록 해야 한다. 엉뚱한 사람에게 죄 뒤집어씌우는 것도 나쁜 짓이지만 죄를 지은 사람 처벌받지 않고 큰소리 떵떵치게 방치하는 것도 문제”라고 짚었다.

이 대통령은 이에 정치권을 아우르는 정부의 역할이 필요하다고 강조했다. 이 대통령은 “그 문제를 동시에 해결하려면 아주 치밀한 장치가 필요하다”면서 “감정을 완전히 배제하고 아주 논리적으로 치밀하게 전문적으로 검토하자. 정부가 주도하자. 그 과정에서 야당의 의견, 여당의 의견을 듣고 피해자 의견도 듣고, 검찰 의견도 들어 논쟁을 통해 다 문제를 제거하자”고 제안했다.

그러면서 검찰개혁 후속조치와 관련해 “신속하게 이 문제를 해결할 수 있는 최적의 방안을 찾아내고, 그것에 맞게 제도와 장치를 배치하면 된다. 그것이 어떤 것인지를 지금부터 1년 내에, 사실 1년도 짧지만 1년 안에 해내야 한다”고 했다.

이 대통령은 이날 또한 협치와 관련한 입장도 내놨다. 이 대통령은 “여야가 다 상식에 부합하는 결론에 이르면 좋겠다”며 “그 과정도 합리적 경쟁을 하면 좋겠다. 누가 더 국민에게 인기를 얻나, 누가 더 국민 삶을 더 많이 개선하고, 그래서 누가 국민에게 더 지지받는지 경쟁하면 좋겠는데, 안타깝게도 현실은 반대”라고 지적했다.

이 대통령은 “누가 더 상대를 압박하는지가 남아있는 것 같다”면서 “협치는 야합과 다르다. 당신은 이런 주장했으니, 우린 이런 주장이라 딱 잘라서 당신 반 우리 반이라고 할 수 없는 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 앞서 12·3 계엄과 관련해서도 “이번 정권교체는 내란극복 과정과 동전의 양면”이라며 “그런데 이 내란이라고 하는 것은 나라의 근본에 관한 것이어서, 쉽게 무마되거나, 덮어지거나, 적당히 타협할 수 있는 요소가 못 된다”고 지적했다.

같은 맥락에서 이날 오전 여야가 내란 특검을 연장하지 않는 조건으로 정부조직법 개편안을 통과시키려 했다는 논란을 두고 이 대통령은 “그런데 이재명이 시킨 것 같다는 여론이 있다. 협치·타협을 이야기한 것을 보니 분명히 뒤에서 슬쩍 시킨 것 같다고 생각한 것인지 제게 비난이 쏟아진다”고 했다.

이 대통령은 이어 “저는 실제로 (여야 합의 과정을) 몰랐다”면서 “그리고 저는 그렇게 하길 바라지 않는다”고 선을 그었다. 여야 합의 과정에서 이 대통령의 의견이 개입되지 않았다는 점을 분명히 한 것이다.

이 대통령은 거듭 “정부조직을 개편하는 것과, 내란 진실을 규명해 그야말로 엄정히 책임을 묻고 다시는 대한민국에서 내란이라고 하는 친위군사쿠데타가 벌어지는 일이 다시는 있어선 안 된다는 당위를 어떻게 맞바꾸냐는 것이 제 생각”이라고 꼬집었다.

그러면서 “정부조직을 개편하지 않는다고 해서 일을 못 하는 것은 아니다”라며 “그것은 타협이 아니다. 저는 그것을 원하지 않는다. 그런 것은 협치도 아니다”라고 했다.

이 대통령은 “정부조직법 개편은 천천히 하면 된다. 패스트트랙을 거치면 6개월이면 된다”면서 “그래서 저는 협치라는 것이 무조건 적당하게 인정하고 봉합하는 다르다고 생각한다. 타당한 요구와 주장을 수용한다는 것”이라고 말했다.

이날 이 대통령은 여야 간 공통공약 이행을 위한 정책협의회를 빨리 하자고 제안하기도 했다. 이 대통령은 “똑같은 결론이라면, 정책 부분에 관한 것이면, 원래 우리도 주장하고 저쪽도 주장한다면 저쪽이 주장해서 한 것으로 하자”면서 “그러면 야당은 성과를 얻고 우린 결과로 만든 거 아닌가? 결과에 대한 평가는 우리가 받을 것이다. 제안을 했다는 생색은 야당이 하게 하자”고 했다.