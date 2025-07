안정성 부각 스테이블코인 제도화 시도 글로벌 결제시스템 대변혁 출발점 관측 환전·지역화폐 등 일상 활용 기대 커져 BTS 굿즈 등 K콘텐츠 결제에도 가능성 대기업-협력사 납품대금 정산 비용 감소 코인 대규모 인출·정책충돌 등 리스크도 제도화 필요 공감 “빈틈 없는 설계 필요”

“피자 보내줄 사람 아무도 없는 건가요? 제가 제시한 (1만) 비트코인이 부족한가요? (So nobody wants to buy me pizza? Is the bitcoin amount I’m offering too low?)”

코인의 ‘쓸모’를 입증한 최초의 기록은 2010년 5월로 거슬러 올라간다. 미국 플로리다에 사는 프로그래머 라슬로 핸예츠가 비트코인으로 피자를 사고 싶다며 인터넷 커뮤니티에 글을 올린 것이 시작이었다. 거래가 며칠째 성사되지 않자 그는 답답한 마음으로 이 글을 올린 것이다.

그의 제안을 수락하는 이가 바로 다음 날 등장했고 비트코인으로 실물 거래가 처음 성사된 5월 22일은 훗날 ‘비트코인 피자데이’로 불리며 기념일이 됐다. 그가 당시 피자 2판에 지불한 1만 비트코인은 당시 시세로 약 41달러 수준. 현재 기준 약 11억7675만달러(약 1조6300억원·7월 17일 기준)을 웃도는 가치로 평가된다.

이처럼 비트코인은 강력한 투자자산으로 부상했지만 여전히 ‘제2의 튤립버블(자본주의 버블경제)’이라는 의구심을 완전히 떨치지는 못했다. 이유 역시 ‘눈에 보이는 쓰임’이 활발하지 못한 이유가 크다.

그러나 최근 새로운 흐름이 감지되고 있다. 바로 ‘1코인=1달러’나 ‘1코인=1000원’ 식으로 코인의 가치를 법정 통화와 연동시키는 ‘스테이블코인’의 부상이다. 스테이블코인은 빠른 거래 속도와 낮은 수수료 그리고 안정성을 갖춘 게 특징이다. 통상 외화 송금은 영업일 기준 2~5일이 소요되고 수수료(평균 6.4%)가 발생하는 반면, 스테이블코인은 실시간으로 결제할 수 있고 수수료(0.5~3%)도 저렴하다.

이에 국내에서도 원화 스테이블코인 발행을 터줄 법안이 발의되고 있다. 기저에는 달러 기반 스테이블코인에 잠식되지 않게 원화 스테이블코인으로 통화 주권을 지켜야 한다는 의도가 있다. 하지만 비은행권 발행 여부와 코인런(대규모 코인 인출) 우려를 두고 논란도 적지 않다. 결국 원화 스테이블코인이 ‘쓸모’를 입증하는 것이 관건이라는 지적이 나온다. 과연 원화 스테이블코인이 발행되면 어떤 곳에서 쓰일까. 기업들과 전문가들의 설명을 토대로 원화 스테이블코인의 시장 기회를 전망했다.

‘2000만 외국인 방한 시대’ 새 환전 통로될까

지난 16일 오후 외국인 관광객들이 필수코스로 들리는 남대문시장 내 한 쇼핑타운. 한 우즈베키스탄 관광객(30대)이 50만원 정도 환전하겠다면서 이곳 지하에 설치된 한 자동화기기(ATM)를 찾았다. 여권 등 여러 신원 인증을 거친 뒤에 화면에 ‘500,000 KRW’ 버튼을 눌렀다.

그의 지갑에서 출금되는 금액은 379.852테더(수수료 3.5%). 곧이어 이메일로 날아온 일종의 거래명세서를 읽더니 남은 인증 절차를 마치고 50만원 지폐를 출금해 갔다. 외국인만 제한적으로 사용할 수 있는 이 기계는 테더·비트코인 등 주요 가상화폐를 실시간 시세에 맞춰 원화로 환전할 수 있는 이른바 ‘코인 ATM’다.

규제 샌드박스로 가상자산 환전 서비스(DTM)를 운영 중인 이종명 다윈KS 대표는 “테더를 필두로 스테이블코인 활용도가 높아지면서 중국뿐만 아니라 유럽, 러시아 등 다양한 국가의 외국인 관광객들의 이용액이 늘고 있다”면서 “외국인 관광객 2000만 시대에서 원화 스테이블코인이 도입되면 이용 수요는 상당할 것”이라고 했다.

이처럼 원화 스테이블코인이 도입된다면, 국내 외국인 관광객들은 명동 환전소를 찾아 헤맬 필요 없이 원화 스테이블코인을 구매한 뒤 직환전해서 ATM으로 뽑아 쓸 수 있다. 예컨대, 중국인 관광객은 기존 알리페이에 연동된 카드가 아닌 알리페이 전자지갑으로 보관해 둔 원화 스테이블코인을 충전해서 결제·출금하는 식이다.

외국인 관광객의 활용도에 따라 원화 스테이블코인의 흥행 여부가 좌우될 수 있다는 분석도 나온다. 한 업계 관계자는 “내국인은 신용카드, 직불카드를 활발하게 쓰다 보니 원화스테이블 코인이 기대만큼 유통되지 않을 수 있다”면서 “반면, 홍콩 등 이미 코인 사용이 익숙한 외국인 관광객들에겐 원화 스테이블 코인은 상당히 매력적인 결제 수단이 될 것”이라고 했다.

원화 스테이블 코인으로 쇼핑, 관광을 즐기고 남은 잔액은 테더로 다시 환전해 잔돈 없이 출국할 수 있는 것이다.

지역화폐, 원화 스테이블코인으로 바뀐다면?

그렇다면 우리는 일상에서 원화 스테이블코인을 어떻게 쓸 수 있을까. 전문가들은 “스테이블 코인은 코딩이 가능해 송금 방법과 절차를 다각화할 수 있고 소액도 실시간으로 정산할 수 있다”는 특징을 주목했다. 대표적으로 지역화폐를 비롯해 정부 바우처 상품을 활용한 사업들에도 원화 스테이블 코인을 충분히 도입해 볼 수 있다는 설명이다.

정부는 연간 수조원에 달하는 예산을 쓸 때마다 증빙하고 결산한다. 이 과정에 원화 스테이블코인을 도입하면 정부 부처 간 혹은 부처-민간 간의 예산 흐름을 실시간으로 추적 및 정산할 수 있어 행정 효율성이 크게 향상될 수 있다. 이를 위해선 스테이블코인을 활용한 ‘프로그래머블 머니(Programmable Money)’가 중요해질 것으로 보인다.

‘프로그래머블 머니’란 블록체인 기술을 활용해 정책 목적에 따라 사용자가 특정 사용처에서만 결제할 수 있게 제한하는 시스템을 뜻한다. 농활 상품권을 예로 들면 스테이블코인 발행 기관이 배분할 때 농촌이 아닌 지역에서는 쓸 수 없도록 프로그램을 만드는 식이다. 또 정부가 소비쿠폰을 원화 스테이블코인으로 지급할 경우, 지역·시간대·업종별로 어떻게 실제로 사용됐는지 실시간으로 확인할 수 있어 정책의 정밀성과 투명성도 높일 수 있다.

“디지털 포토카드 개당 3원 드려요” K콘텐츠 생태계 협력

최근 은행권에선 강력한 ‘팬덤’을 갖춘 엔터테인먼트 기업 제휴를 둘러싼 경쟁이 뜨겁다고 한다. 한 은행 임원은 “팬 기반 결제 생태계는 이미 독립적이고 충성도 높은 구조를 갖추고 있다”며 “(원화 스테이블 코인을 유통하면) 콘텐츠 소비·굿즈 구매·티켓 결제·포인트 적립·리워드 등이 가능하기 때문”이라고 설명했다.

이처럼 시장에선 원화 스테이블코인이 도입되면 글로벌 팬덤 기반의 콘텐츠 산업이 수혜를 입을 것이란 기대감이 크다. 유저 생성 콘텐츠(UGC)나 디지털 굿즈를 대상으로 하는 1건당 3~4원 수준의 초소액 거래는 기존 카드결제망으로는 사실상 불가능하기 때문이다. 이에 원화 스테이블코인은 K팝 기획사나 콘텐츠 기업들이 굿즈 판매 등 팬덤 경제에서 주요 결제 수단으로 쓰일 수 있다.

이와 함께 카드사도 덩달아 시장 기회를 포착할 수 있다는 분석도 나온다. 한국콜마가 화장품을 OEM으로 생산하고 미국 유통사가 이를 마케팅해 아마존에서 1등으로 만든 것처럼 카드사도 일명 ‘○○엔터 코인’을 만들어주고 결제망도 지원하는 비즈니스를 할 수 있다는 것이다. 기업 입장에선 브랜드 콘셉트 등에 집중하면 되고 카드사는 코인판 한국콜마 역할을 해내는 셈이다.

대기업·협력사 간 납품 대금 정산 비용 감소

원화 스테이블코인은 단순한 결제 수단을 넘어 대기업과 협력사 간의 공급망 정산 구조까지 바꾸는 기술로도 주목받고 있다. 공급망에서 쓰는 원화 스테이블코인을 만들어 납품 대금 결제에 활용하면 환스프레드율·송금 수수료·결제 지연 비용 등 불필요한 거래 비용을 확 줄일 수 있기 때문이다. 세일즈소프 리서치에 따르면, 이미 미국 이커머스 결제 수단 중 암호화폐 사용업체 비중은 2022년 27%에서 2024년 37%로 2년 사이 10%포인트 증가했다.

국정기획위원회 디지털자산 분과 자문위원인 강형구 한양대 교수가 공개한 분석에 따르면, 삼성전자가 스테이블코인을 내부 송금에 활용하면 연간 최소 4840만달러(약 671억원)에서 최대 1억390만달러(약 1441억원)를 절감할 수 있을 것으로 추산됐다. 삼성전자 계열사와 지점, 법인 간 이뤄지는 국제 송금이 연간 50만건, 800억달러 규모라는 가정에 기반한 시나리오다.

이와 관련, 강 교수는 최근 강연에서 “실제 삼성전자 임원들과 논의한 결과, 전체 거래금액 기준으로는 1000억원까지는 아닐 수 있지만 수백억원대를 절감할 수 있다는 공감대가 있었다”면서 “특히 원화 스테이블코인과 달러 스테이블코인을 맞교환하면 환전 과정에서 발생하는 환율 스프레드를 사실상 제거할 수 있다는 점이 핵심”이라고 덧붙였다.

“내 개인정보, 내가 판다” 직접 보상 길 가능성

원화 스테이블코인이 도입되면 개인정보를 제공한 대가로 개인이 직접 보상을 받는 구조가 가능해질 전망이다. 지금은 마이데이터를 보유한 기업이 다른 금융사에 고객 정보를 제공하고, 그 대가를 기업끼리 정산하는 B2B 구조가 일반적이다.

소비자는 그 정보가 얼마나 어떻게 활용됐는지 알 수 없고 직접적인 금전 보상도 받지 못한다. 정보의 주인은 개인이지만 실제 수익은 기업이 가져가는 셈이다.

하지만 블록체인 기반 웹3 시스템이 도입되면 개인정보는 더 이상 ‘공짜로 제공되는 자산’이 아니다. 내 정보는 토큰화되어 사용 시마다 기록되고 정보 제공자인 소비자가 직접 건당 보상을 받는 구조가 가능해진다. 여기에 원화 기반 스테이블코인까지 도입되면 정보를 제공한 개인이 직접 원단위 보상을 받을 수 있는 길이 열린다. 이 같은 흐름을 주목하는 한 보험사 임원은 “플랫폼을 거치지 않는 직접 보상 구조가 열리는 것”이라고 표현했다.

이창용 총재 “‘19세기 민간화폐 혼란’ 재현될수도”

하지만 스테이블코인에도 장밋빛 전망만 있는 건 아니다. ‘코인런(대규모 코인 인출 사태)’이나 통화정책·외환규제 혼선 가능성이 있어 적절한 규제 없이 도입했다가는 자칫 금융시스템 위기로 번질 수 있다는 우려도 많다. 만약 실제로 코인런이 발생하면 단기자금시장에 충격이 가해지고 은행 유동성 리스크로 이어지면서 금융시스템 전체의 위기로 번질 수 있다.

특히 한국은행은 스테이블코인이 예금보험이나 중앙은행의 최종대부자 기능처럼 코인런 발생을 방지할 수 있는 안전장치가 미비할 수 있고 이런 경우에는 시장 신뢰 하락에 더 취약할 수 있다고 지적했다. 블록체인 관련 제도나 인프라가 충분히 갖춰지지 않은 탓에 기술적 오류가 발생하거나 범죄에 악용될 가능성도 제기했다.

이 같은 우려는 한은 뿐만 아니라 전 세계 대부분 중앙은행들도 공감하는 대목이다. 특히 ‘중앙은행의 중앙은행’으로 불리는 국제결제은행(BIS)는 지난 11일 보고서에서 스테이블코인의 광범위한 사용이 통화 주권을 약화시킬 것이라고 경고했다. 또 “비트코인이나 다른 가상자산에 관한 선행 연구에서 확인한 것처럼, 외환 규제나 자본 통제의 효과도 저해할 수 있다”고 설명했다.

디지털자산 제도화 ‘속도 조절’

정부와 금융당국도 디지털자산 제도화 필요성에는 공감대를 이루지만 업계 간 이견으로 속도를 내지 못하고 있다. 여당은 애초 ‘디지털자산혁신법’을 이달 중 발의할 계획이었지만 한두 달 정도 늦춰진 상태다. 협회 권한이나 금융위원회 의견 등을 추가 반영해 법안을 보완할 필요성이 제기되면서다.

가장 큰 쟁점은 스테이블코인 협회에 권한을 어디까지 줄 것인지다. 여당이 준비 중인 법안에는 스테이블코인 관련 법정 협회에 관한 내용이 포함되는데 이 협회에 과도한 권한을 줄 경우 부작용이 생길 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

또한 금과 같은 실물 자산을 기반으로 스테이블코인을 발행하는 것을 허용하지 않는 것이 국제적 추세다. 그런데 여권 법안에는 법정화폐 외 실물자산도 스테이블코인에 연동할 수 있게 규정해 이를 수정해야 한다는 지적도 나온다.

현재 국정기획위원회는 경제1분과 산하에 스테이블코인 소분과를 설치하고 디지털자산 관련 규율을 정비하고 있다.

일각에서는 법제화가 지연되면 규제 샌드박스 등을 통해 스테이블코인 발행에 속도를 낼 것이라는 전망도 나온다. 규제 샌드박스란 사업자가 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스를 일정 조건에서 시험·검증할 수 있도록 현행 규제의 전부나 일부를 적용하지 않는 제도다.

스테이블코인을 다급하게 제도화하기보다는 시간이 걸리더라도 소비자 보호 등 부작용을 최소화하는 데 초점을 맞춰야 한다는 주장도 나온다. 경제수석 출신 경제계 원로는 “정부와 여당이 스테이블코인 제도화에 속도를 내지만 이건 그렇게 다급한 과제가 아니”라며 “빈틈없이 법제화하는 것이 더 중요하다”고 말했다. 유혜림·홍태화·김벼리·박성준·정호원 기자