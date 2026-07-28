[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 강원의 혁신과 성장 프로젝트 중 ‘라이즈’ 단계가 종료되고 청년 학생 중심의 인재양성을 도모하는 ‘앵커’ 스테이지의 막이 올랐다.

우상호 강원특별자치도지사와 10여명의 강원지역 대학 총장, 10여명의 인재양성 기관, 단체는 28일 춘천 소담스퀘어 강원에서 ‘강원 앵커(ANCHOR) 선포식’을 개최했다.

지역성장 인재양성 체계인 ‘강원 앵커’의 추진을 공식 선언한 것이다.

이번 선포식은 교육부의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)가 지역성장 인재양성 체계인 ‘앵커(ANCHOR)’로 개편됨에 따라 새로운 정책 비전을 대내외에 알리기 위해 마련됐다.

앵커스테이지에서 강원 민-관-산-학은 기업이 필요로 하는 인재를 지역에서 양성하고, 청년의 취업과 정착으로 이어지는 선순환 생태계를 구축할 계획이다.

이날 행사에는 우 지사와 전 중앙RISE위원장, 강삼영 강원특별자치도교육감, 도내 대학 총장, 혁신기관·경제단체 대표 등 강원 앵커위원회 위원 20여 명이 참석했다.

홀로그램 버튼과 LED를 활용한 선포 퍼포먼스에는 ‘강원 앵커가 지역에 굳건히 닻을 내리고, 지역·대학·산업이 함께 성장하며 강원의 미래를 열어간다’는 의미를 담았다.

강원 앵커는 ▷학생 중심 ▷성과 중심 ▷초광역 연계를 핵심 방향으로 추진한다.

기업은 필요한 인재상을 제시하고 대학은 이에 맞는 교육과정을 운영하며, 도는 기업과 대학을 연결하는 플랫폼 역할을 담당한다.

강원도는 이번 선포식을 계기로 관련 사업과 정책의 명칭을 ‘강원 앵커(ANCHOR)’ 체계로 일원화한다.

학생 중심·성과 중심·초광역 연계를 바탕으로 ▷기업 맞춤형 인재 양성 ▷취업 연계 교육과정 확대 ▷지역 정주 지원 등을 본격적으로 추진할 계획이다.

이를 통해 청년이 머물고 기업이 성장하며 지역이 함께 발전하는 강원형 인재 생태계를 구축해 나갈 방침이다.

우 지사는 “오늘 강원 앵커 선포는 단순한 명칭 변경이 아니라 대학 중심에서 학생 중심으로 인재 정책의 틀을 바꾸는 출발점”이라며 “기업을 유치하는 것만큼 중요한 것은 지역에 필요한 인재를 키우고 청년이 강원에 정착하는 선순환 구조를 만드는 일”이라고 말했다. 이어 “청년이 강원에서 배우고 취업하며 정착할 수 있도록 대학과 기업, 혁신기관이 함께 힘을 모아달라”며 “강원 앵커가 지역 성장과 청년 정착의 든든한 기반이 되도록 적극적으로 추진하겠다”고 강조했다.