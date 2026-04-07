군의관 편입 인원 지난해 692명에서 올해 304명 56% 급감 의대생 현역병 입영 5년 새 약 20배 폭증, 군의관 수급 비상 국방부 상급 부대 중심 진료 체계 개편 방향, 전투원 의료공백

[헤럴드경제=전현건 기자] 2026년 임관 예정 군의관은 1년 만에 절반 이하로, 공보의는 2년새 33% 급감한 것으로 나타났다.

국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원이 국방부로부터 제출받아 7일 공개한 자료에 따르면, 2025년 692명이었던 군의관 편입 인원은 올해 훈련소 입영 인원(임관 예정) 기준 304명으로 집계돼 전년 대비 약 56% 감소했다. 특히 올해 대부분이 전역하는 2023년 임관 군의관이 745명인 점을 고려하면 전체 군의관 현원은 400여 명 가량 대폭 줄어들 전망이다.

반면 ‘의대생 현역병 입영자 수’는 가파른 증가세를 보이고 있다고 유 의원은 분석했다.

2020년 150명에 불과했던 의대생 현역 입영자는 2025년 2895명으로 약 20배 가까이 늘어났다.

유 의원은 “의대생들이 긴 복무 기간이 소요되는 군의관(36개월) 대신 상대적으로 짧은 현역병(18개월) 복무를 선호하고 있음을 보여준다”며 “이러한 변화는 의정갈등으로 인한 일시적인 증가가 아닌 2배에 달하는 복무 기간 차이에 더해 현역병 월급의 급격한 증액으로 인한 것”이라고 분석했다.

의대생 입장에서는 굳이 의사 면허를 따고 3년 이상 복무할 것이 아니라 1년 반만 병사로 군 생활을 하고 의사로 일하는 것이 금전적으로 유리하다는 관측이다.

국방부는 군 의료 인력 부족 시 대대급 부대 군의관을 줄이고 여단·사단 등 상급 부대 중심으로 진료 체계를 개편한다는 방침을 세운 것으로 알려졌다. 창끝 부대 등 최전방 부대의 의료 기능을 약화시키고 지휘관이 머무는 상급 부대 군의관은 유지한다는 것이다.

하지만 미 국방부 합동외상체계(JTS) 통계에 따르면 전투 부상자 사망의 90%는 부상 후 4시간 이내에 발생하는 것으로 나타났다.

유 의원은 “최전선에서 신속히 응급조치를 하는 것이 군 의료의 중추”라며 “이런 시점에 일선 전투 부대의 군의관부터 감축될 경우 장병들의 생명권을 위협하게 될 것”이라고 지적했다.

이어 “대한민국의 국방 전력 저하를 막기 위해 우리 군을 위협하는 구조적 요인에 대한 대책이 필요하다”며 “정부는 이러한 문제에 대응하기 위한 군 간부 처우개선 및 복무기간 조정 등 입법을 포함한 종합적인 대책을 조속히 마련해야 한다”고 강조했다.