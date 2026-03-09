리설주 여사도 참석…여성 공로 치하 北매체 주애에게 ‘사랑하는 자제분’ 표현

[헤럴드경제=전현건 기자] 김정은 북한 국무위원장이 8일 부인, 딸 등 가족과 함께 북한이 ‘국제 부녀절’로 부르는 세계 여성의 날을 맞아 열린 기념공연에 참석했다.

당 기관지 노동신문은 김 위원장이 전날 평양체육관에서 열린 국제부녀절 기념공연에 참여했다고 9일 보도했다. 김 위원장은 이번 행사에서 부인 리설주 여사, 딸 주애와 동석했다.

특히 이번 행사에 주애가 참석하면서 여성의 정치 참여를 주민에게 더욱 확실히 인식시키려는 의도가 깔렸을 가능성이 있다.

최근 국가정보원은 주애가 일부 시책에 의견을 내는 등, 후계자로 내정된 단계에 들어간 것으로 판단했다고 국회에 보고한 바 있다.

노동신문은 주애의 참석 소식을 전하며 ‘사랑하는 자제분’이라는 표현을 썼다.

김 위원장은 축하연설을 통해 “당 제9차 대회가 있은지 얼마 안되어 여성들의 명절을 맞이하고 보니 우리가 이룩한 성공들에 고여진 이 나라 여인들의 남다르고 남모르는 수고”를 떠올렸다며 “나라와 남성들을 위해 남모르게 바쳐주신 수고, 진정에 깊이 머리 숙여 감사를 드린다”고 밝혔다.

그는 “여성들의 따뜻한 손길에 떠밀려 남편들이, 자식들이 일터에서 혁신하는 것”이라며 “여성들 특유의 힘과 재능 그리고 더없이 고결한 자기희생적인 헌신으로써 우리 혁명이 더욱 빨리 전진하게 되는 것”이라고 말했다.

이어 “앞으로도 우리 여성들은 이 나라를 보다 화목하고 부강하게 하는데서 큰 역할을 놀게 될 것”이라며 “우리식 사회주의사회발전에서 여성들이 지니고 있는 책임과 역할은 그 무엇으로써도 대신할 수 없이 중요하다”고 여성들의 역할을 강조했다.

북한 매체는 김 위원장이 주애의 손을 맞잡고 공연을 관람하는 모습을 공개했다. 주애는 김 위원장 부부 사이에 앉았다.

김 위원장이 앉은 관람석 첫 줄에는 북한 여성계 선두 주자라 할 수 있는 최선희 외무상, ‘조선중앙TV 간판’ 리춘히 아나운서, 김 위원장의 동생인 김여정 당 총무부장이 자리해 눈길을 끌었다.

북한은 국제 부녀절을 국가적 명절로 크게 기념하며 내부 결속을 다지는 계기로 활용하고 있다. 그러나 북한의 여성 인권 실상은 가부장적인 사회 분위기 속에 경제적 부양책임까지 떠맡아 열악하다는 게 국제사회의 대체적 평가다.