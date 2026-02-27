[헤럴드경제=양대근·주소현 기자] 더불어민주당 공천관리위원회가 우상호 전 청와대 정무수석을 강원특별자치도지사 후보로 단수 공천했다.

김이수 중앙당 공관위원장은 27일 국회에서 공관위 회의를 열고 “공관위는 후보자 역량과 국정철학에 대한 이해, 미래비전 종합 심사 결과, 우상호 후보를 강원툭별자치도지사 후보로 단수 선정했다”고 밝혔다. 우 전 수석은 민주당 광역자치단체장 후보 가운데 당 공천을 확정한 첫 번째 인사가 됐다.

김 위원장은 “1987년 6월 항쟁 최전선에서 민주주의를 위해 싸운 우 후보는 1999년 민주당에 입당해 27년 동안 당을 굳건히 지켜왔다”며 “대변인으로서 당의 입이 돼 민주당의 목소리를 지켰고, 원내대표로서 박근혜 전 대통령의 탄핵을 이끌었다. 당이 어려운 시간에는 비상대책위원장으로 헌신했다”고 소개했다.

이어 “또 이재명 정부 출범 이후에는 정무수석에 임명돼 정부 성공, 국정 운영을 위해 헌신했다”며 “이에 중앙당 공관위는 지금까지 당을 지켜온 우 후보의 탁월한 역량이 강원도의 요구에 부응할 수 있단 판단을 내렸다”고 말했다.

한편 공관위는 선출직 공직자 평가 하위 20%에 해당해 경선에서 감점을 받게 될 오영훈 제주지사의 이의 신청은 기각 처분했다. 조승래 사무총장은 “선출직평가위원회 평가 결과에 이상이 없었다”며 “흠결이나 하자가 발견되지 않았다”고 설명했다.

오 지사는 지난 25일 긴급 기자회견을 열어 “피땀 흘려 노력한 결과를 이같이 평가한 점을 납득할 수 없다”며 즉각 이의신청에 나선 바 있다. 공관위의 이번 기각 결정으로 같은 당 위성곤 의원, 문대림 의원과 경쟁하는 오 지사의 재선 도전에 중대 변수가 생겼다는 관측도 나온다.

오 지사는 “이의신청 결과와 상관없이 탈당 없이 경선을 완주하겠다”는 입장을 밝힌 만큼, 불리한 조건 속에서도 경선을 이어갈 것으로 관측된다.