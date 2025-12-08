마약유통 소모품 된 청년들 SNS에 넘치는 정보…무방비 노출 마약사범, 손발 역할 10대 노려 “예방교육 효과없다” 한목소리

전문가들은 마약류에 손을 대는 나이가 더 밑으로 내려가고 있다고 경고한다. 다이어트약이나 공부 잘하는 약부터 합성대마까지 10대 청소년들을 중독의 늪으로 빠뜨린다. 마약을 유통한 ‘드라퍼’로 붙잡힌 사례도 있다. 소셜미디어(SNS)에는 청소년의 호기심을 자극하고 유혹하는 게시물이 수두룩하다.

“순도 90% 이상 취급. ○○○이 극찬하던 눈꽃술과 똑같아요. 한 번만 믿고 구매해 주세요.”

지난달 6일 서울 한국청소년상담복지개발원 청소년매체환경보호센터 내 모니터엔 이런 문구가 적힌 글들이 띄워져 있었다. 청소년들이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 마약류 관련 정보들이다. 18명의 센터 직원들은 매일 인스타그램과 X(옛 트위터), 유튜브, 블로그 등 청소년이 자주 사용하는 온라인 플랫폼을 들여다보면서 불법·유해 매체물을 사냥한다.

필로폰이나 대마 같은 마약류 단어 몇 개만 검색해도 불법 투약·유통·판매를 암시하는 게시글이 하루에도 수십 개씩 나온다. 여기에 마약을 뜻하는 은어나 홍보·광고형 문구까지 섞어 검색하면 셀 수 없이 많다. 센터 관계자는 “하나가 발견되면 고구마 줄기처럼 줄줄이 또 다른 정보들이 나온다”고 말했다. ▶관련기사 4·5면

센터가 차단한 마약류 관련 불법·유해 정보는 ▷2021년(6~11월) 1만8962건 ▷2022년 7만5646건 ▷2023년 5만6184건 ▷2024년 2만1223건 ▷2025년 10월 말 기준 1만5754건 등으로 총 18만7769건이다.

▶‘수면 위’ 마약 정보만 18만여 건=그러나 이는 빙산의 일각일 뿐. 센터 차원에서 접근 불가능한 정보의 양도 많다. 통상 마약류 정보는 수면 아래에서 철저히 폐쇄적으로 유통되기 때문이다. 센터 관계자는 “(마약류 콘텐츠를) 단속하다 보면 ‘채팅방에 들어오고 싶으면 신분증 사진을 찍어 보내라’ ‘휴대전화 번호와 통장 계좌를 말해라’ 같이 개인정보 인증을 과도하게 요구하는 경우가 많아서 한계가 있다”고 설명했다. 수사관 등의 유입을 막으려고 인증을 요구하는 것이다.

최근 청소년 사이에서 마약의 그림자는 점점 더 짙어지고 있다. 마약사범의 연령대가 계속 낮아지다 못해 10대 미성년자까지 확산하고 있다. 마약류를 투약하다 중독되고 유통책인 ‘드라퍼’(Dropper)로 관여하기도 한다.

경찰청 ‘마약류 적용 법령별 청소년 검거 현황’ 자료에 따르면 마약류 사범 중 청소년이 차지하는 비율은 꾸준히 늘었다. 2021년 184명(전체 대비 청소년 비중 1.73%)이던 청소년 마약사범은 2024년 259명(1.91%)으로 늘었다. 2025년 상반기까지 142명이 검거됐다.

▶10대 드라퍼까지 등장했다=헤럴드경제는 변호사와 교사들을 통해 청소년이 마약에 손을 댄 사례들을 들었다.

절도, 폭행 등의 혐의로 5개월 전 교도소에 들어간 한 중학생 A는 자신보다 한살 많은 선배 무리의 협박에 못 이겨 수개월간 마약 유통책 노릇을 했다. 이 사건은 자신을 이용한 선배 무리 중 한명이 지난 6월께 고백하면서 교내에 알려졌다.

5년여 전에도 비슷한 사건이 있었다. 고등학생 B는 드로퍼로 마약을 운반한 혐의로 붙잡혔다. 그는 “학교 운동장에 놓기만 하면 된다는 친구의 부탁을 듣고 건네받은 물건에 포장된 마약이 있었던 것”이라며 억울해했다. 고등학생 C는 최근 신종마약인 합성대마를 교실에서 피우다 적발됐다. 합성대마는 무색 액상 형태로 전자담배 용기에 담겨 ‘대마 담배’로도 불린다. 겉모습이 평범한 전자담배와 유사해 구분이 쉽지 않고 대마 특유의 냄새도 나지 않았다. 마약을 지니고서 학교에 왔다는 사실에 교사와 학부모들은 큰 충격을 받았다.

박민규 변호사(법무법인 안팍)는 “20대 마약사범이 자기 손과 발을 대신할 목적으로 10대 청소년들을 영입하면서 최근 드로퍼 역할을 하거나 판매하는 이들의 연령대가 많이 낮아졌다”고 말했다.

▶캐주얼해진 마약=청소년들은 주로 다이어트나 집중력 향상의 효과를 보기 위해서 약물에 손을 대고 중독된다. 일명 ‘나비약’으로 불리는 디에타민은 펜타민 성분의 마약성 식욕억제제로 10대 중에서도 특히 여학생들 사이에서 무분별하게 확산하고 있다. 의사 처방이 필요한 의약품이지만 이들에겐 마치 다이어트 보조제처럼 인식되고 있다.

서울의 한 중학교에서 근무하는 김모 교사는 “아이돌그룹이나 여자 배우의 몸매를 절대 미(美)의 기준으로 삼고 살을 빼야 한다는 강박에 시달리는 친구들이 많다”면서 “약에 의지하는 친구도 종종 있다”고 했다.

도파민 재흡수를 억제해 집중력을 높이는 콘서타(성분명 메틸페니데이트)도 전문의 처방이 필요한 약물이다. 하지만 10대 수험생과 학부모들 사이에서 ‘공부 잘하는 약’ ‘주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 치료제’로 통하면서 오·남용되고 있다.

경찰청에 따르면 2021년부터 올해 6월 사이 검거된 청소년 마약류 사범(1637명) 중 85%인 1397명이 향정신성의약품을 소비했다. 이는 대마(127명)나 헤로인·코카인과 같은 마약(110명)보다 압도적으로 높은 수준이다.

▶마약 예방 교육, 이수율 100%의 반전=교육부는 2020년 학교보건법에 따라 마약류를 포함한 약물 오·남용 예방 교육을 의무화했다. 2021년부터 지난해까지 최근 4년간 교육 평균 이수율은 99~100%에 달한다. 문제는 실효성이다. 교육 내용 대부분이 마약류의 위험성만 단순히 전달하는 수준에 그쳐서다. 학교 현장에서도 “효과를 모르겠다”는 불만의 목소리가 나온다.

경기도의 한 초등학교에 재직 중인 교사는 “창의체험활동 시간 중 마약류 예방 교육을 배정해 교사가 개별적인 교육을 하긴 하지만 학생들이 큰 관심을 보이지 않다 보니 별도로 공부하거나 자료를 준비하지 않게 된다”고 밝혔다. 서울 고교 교사 김모 씨는 “청소년 불법·유해 정보와 관련된 여러 키워드를 칠판에 붙여놓고 학생들에게 관심 있는 주제를 골라보라고 했는데 마약류만 남았다”면서 “사실 가르치는 나조차도 마약에 대해선 잘 모르기 때문에 아이들한테 마냥 주의하라고 강조하기에 민망하다”고 했다.

이에 대해 교육부는 외부 전문강사를 초빙해 예방 교육을 하는 방식으로 실효성을 높인다는 방침이다. 교육부 관계자는 “이전까진 양성된 마약 전문 강사 수 자체도 적은 데다 마약 범죄 실태가 심각한 기관부터 (강사가) 우선 파견돼 학교로 이들이 교육 나오기엔 어려운 측면이 있었다”면서 “이젠 외부 강사가 많이 늘어났고 한국마약퇴치운동본부와 연계해서 전문 예방 교육을 추진하고 있다”고 설명했다. 안효정·김아린 기자