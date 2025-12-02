‘서울 최단거리’ 국내 최고 시설 자랑

최대 너비 154m·8면 광속 슬로프

‘국내 최초’ 예매·입장 원스톱 서비스

곤지암리조트 스키장
곤지암리조트 스키장

국내 ‘스마트 스키’의 원조는 경기도 광주 곤지암리조트이다. 편의성, 투명성, 안전성을 고려해 만든 성장형, 가족형, 오락형 스키 시스템이 첨단기술을 기반으로 이곳에서 시작됐다.

서울에서 40분이면 닿을 수 있는 수도권 최대 스키장인 곤지암리조트 스키장이 12월 초 2025/26 스키시즌을 시작한다.

곤지암리조트 스키장은 최대 너비 154m인 총 8면의 광폭 슬로프와 시간당 1만5000명을 정상까지 이동시키는 초고속 리프트, 무선 원격제어 제설 시스템 등 국내 최고 수준의 스키 시설을 갖추고 있다.

또한 국내 최초로 선보인 ‘시간제 리프트권’, 동 시간대 이용 고객 수를 제한하여 관리하는 ‘슬로프 정원제’, 스마트폰 하나로 예약부터 입장까지 편리하게 이용할 수 있는 ‘스키 모바일 퀵패스’, 쾌적하고 깨끗한 다채로운 스키 부대시설 등으로 차별화된 스키 라이프를 제공한다.

곤지암리조트는 25/26 시즌엔 ‘스키어의 일상에 스며드는 단 하나의 프리미엄 스키장’을 콘셉트로 초중급 스키어의 편의를 대폭 개선한다. 유소년·초급 강습자 전용 프라이빗 슬로프를 운영하며, 정상에서부터 베이스까지 더 길고 넓게 이어진 완만한 경사의 ‘파노라마 슬로프’를 즐기도록 했다.

곤지암리조트 스키장 스키강습 장면
곤지암리조트 스키장 스키강습 장면

또한 스키 성수기 기간인 20일부터 다음달 31일까지 주말 및 공휴일에는 오전 7시에 오픈하고, 주중에는 8시에 개장한다. 최상의 설질에서 설원의 아침을 더 여유롭고 활기차게 맞이할 수 있다.

국내 스키장 최초로 도입한 ‘스키 모바일 퀵패스’는 곤지암리조트 모바일 앱 하나로 리프트권 예매부터, 결제, 렌탈, 입장까지 한 번에 가능하게 해 기존과는 다른 편리함과 여유로운 스키 경험을 제공한다.

대기 등 불필요한 시간을 크게 줄였다는 게 스키장 측 설명이다.

‘레인보우클럽’ 스키 강습도 운영한다. 수준 높은 담임제 강사들이 시리즈 형태로 8회차 일대일 전문 강습 코치를 해준다. 레인보우클럽 강습생만을 위해 전용 라운지와 전용 락커, 전용 주차장 이용, 식사 쿠폰 및 스페셜 기념품 제공 등 혜택도 준다.

가족 고객들을 위해 ‘펀 슬로프’는 2곳을 운영하고, 눈썰매장은 총 15개 레일로 동시간 이용 정원을 300명으로 제한해 쾌적함을 더했다.

국내 리조트 최초 하이퍼볼링 시스템을 도입해 남녀노소 다 같이 즐길 수 있게 조성된 락볼링장 ‘스트라이크잇’과 온수풀에서 몸과 마음을 따뜻하게 녹일 수 있는 ‘패밀리 스파’, 추운 겨울 따스하게 제철 음식을 즐길 수 있는 다양한 레스토랑까지 갖췄다.

또한 스키하우스 앞 빛의 광장에는 올해 새롭게 출시한 곤지암리조트 다람쥐 캐릭터 ‘토리토’가 스키 타는 모습으로 8m 상당의 초대형 사이즈로 찾아와 ‘행복한 추억을 남길 포토존’의 배경이 되어준다.

