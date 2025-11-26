경찰 ‘이륜차·개인형 이동장치(PM)’ 단속 현장 가보니 이륜차·PM 단속 2시간만에 270건 적발 안전모 미착용·끼어들기·음주운전 등 곳곳서 법규위반

[헤럴드경제=안효정 기자] “선생님, 이건 개인형이동장치(PM)에 해당하니 횡단보도 타고 오시면 안 되고요. 안전모도 쓰고 타셔야 합니다.”

지난 25일 오후 3시께 서울 관악구 서울대입구역 4번 출구 앞. 권민형 서울 관악경찰서 교통안전계 경사가 사거리에서 전기자전거를 타고 지나가던 60대 남성 A씨를 불러세우고 이같이 말했다. 도로교통법상 차로 분류되는 전기자전거를 A씨가 안전모 없이 몰다가 적발된 것이다.

A씨는 자신의 전기자전거가 개인형 이동장치(PM)임을 인지하고 있었고 평소엔 헬멧 착용을 곧잘 했으나 이날 하루 깜빡했다고 말했다. 그러면서 “당연히 헬멧을 써야 했는데 오늘 배달이 좀 급하다 보니 그랬다. 다신 안 그러겠다”면서 씁쓸한 표정으로 전기자전거를 끌고 갔다.

이날 서울 곳곳에선 동시다발적으로 이륜차와 전동 킥보드 같은 개인형 이동장치(PM)에 대한 불시 단속이 이뤄졌다. 이륜차·PM의 교통법규 위반으로 인한 사망사고가 최근 증가 추세를 보이고 있기 때문이다.

경찰에 따르면 올해 10월 기준 서울의 이륜차 사고 사망자는 22명으로 작년 33명에 비해 줄었으나 이번달 들어서만 사망 사고가 4건 발생했다. PM 교통 사망사고는 2022년 5건→2023년 3건→2024년 1건으로 점차 줄어드는 듯했으나 올해 10월까지 2건이 발생해 다시 증가세를 보인다. 지난달 인천 연수구에서는 무면허 중학생 2명이 탄 전동킥보드에 30대 여성이 치여 머리를 크게 다치기도 했다.

대대적인 단속에 안전모 미착용으로 이륜차를 운전하던 20대 남성이 이날 서울대입구역 인근 교차로에서 추가로 적발됐다. 남성은 범칙금 2만원이 부과된다는 경찰의 설명에 “어차피 온라인으로 볼 수 있는 거니 범칙금 통보서는 버리라”며 신경질적으로 반응했다. 그는 곧바로 자리를 떠났으나 얼마 못 가서 중앙선을 침범해 한 차례 더 경찰에 붙잡혔다.

배달 일을 하는 60대 남성 두 명이 연속으로 단속에 걸리기도 했다. “도로교통법 제23조(끼어들기의 금지) 위반으로 범칙금 3만원 부과됩니다.” 관악경찰서 교통안전계 소속 안태형 경사는 차량 사이를 비집고 이리저리 이륜차를 몰던 외국 국적의 한 60대 남성에게 범칙금 통고서를 내줬다.

흰 오토바이를 운전하던 또 다른 60대 남성 박모 씨는 지시 위반으로 경찰에 붙잡혔으나 음주측정 결과 술을 마신 것으로 확인됐다. “낮 12시쯤 술 한잔했다”며 이실직고하는 박씨에겐 벌점 15점과 범칙금 4만원이 부과됐다. 혈중알코올농도가 훈방 수치로 나오자 다시 배달을 가겠다며 오토바이 손잡이를 잡고 고집을 부리기도 했으나 이내 경찰로부터 대리운전을 부르도록 안내받았다.

이날 2시간의 불시 단속으로 적발된 건수는 총 270건(이륜차 230건·PM 40건). 단속엔 서울 31개 경찰서 교통경찰과 함께 서울경찰청 교통순찰대·교통기동대 등 354명이 투입됐으며 사고가 잦은 강남·동대문·송파·관악 등 4개 경찰서에는 교통 싸이카 48대까지 배치됐다.

한편 서울경찰청은 시민 중심의 교통문화 개선을 목표로 ‘서울교통 리(Re)-디자인’ 캠페인 등 교통안전을 확립하기 위한 사업을 진행하고 있다.