서울 여의도여고·광남고 가보니 학부모·교사·후배 격려 속 입실 55만4174명 응시 ‘7년만에 최대’

2026학년도 대학수학능력시험이 치러진 13일 서울 영등포구 여의도여고. 문제집과 참고집으로 가득 찬 가방을 멘 수험생들이 교문으로 모여드는 가운데, 아이돌 그룹 엔시티(NCT) 형광 응원봉을 든 무리가 포착됐다. 한의대를 가려고 다니던 직장을 그만두고 올해 수능에 도전하는 김민채(33) 씨를 응원하러 이른 아침부터 모인 친구들이었다. 이들은 모두 NCT 팬모임을 하면서 이어진 인연이었다. 이소연(28) 씨는 “언니가 정말 열심히 준비했다. 꼭 원하는 학과에 붙으면 좋겠다”고 외쳤다.

교문 안으로 씩씩하게 걸어 들어가는 첫째 딸 뒷모습을 바라보던 박미정(53) 씨는 눈에 눈물이 고여 있었다. 딸을 위해 매일 새벽 5시면 조용히 기도를 올렸다는 엄마는 “딸아이가 오늘 하루 견뎌야 할 무게감이 큰 것 같아서 눈물이 나오더라. 오늘은 즐기는 날이 되면 좋겠다. 그간 준비했던 것을 즐기면서 풀어내는 배짱이 있길 바란다”고 했다.

“교육부 장관입니다. 응원하러 왔습니다. 편안하게 시험 보세요 파이팅!” 이날 여의도여고에는 최교진 교육부 장관도 응원차 방문했다. 그는 교문으로 들어서는 수험생들과 눈을 맞추며 인사하고 악수했다. 같은 시간 서울 광진구 광남고에는 정근식 서울시교육감이 ‘온 우주의 기운을 모아 수능 대박을 기원합니다’라고 적은 팻말을 들고 수험생들을 응원하고 있었다. 이 학교에서 지난해 수능을 본 수험생 중에 만점자가 나오기도 해서 학부모들 사이에서는 ‘시험 명당’ 소리도 나온 곳이기도 하다.

오전 6시30분쯤 광남고에 제일 먼저 도착한 선화예고 3학년 홍모 학생의 어머니는 “도시락은 계란말이, 소시지, 소고기뭇국 소화 잘되는 반찬으로 싸줬다”며 “목표를 꼭 이룰 수 있길 기도한다”고 했다.

이날 서울 아침 기온은 영상 10도 정도로, 평년기온을 웃돌았다. 수험생들은 후드티셔츠나 가벼운 점퍼 등을 걸치고 시험을 치르러 들어갔다. 일부 수험생은 교문이 닫히기 직전에 간신히 학교에 도착했다.

오전 8시9분쯤 여의도여고에는 한국자동차전문정비사업조합연합회(카포스) 수험생 봉사 차량에서 한 학생이 내려 부리나케 학교로 뛰어 들어갔다. 봉사자 안명렬(62) 씨는 “학생을 문래역 앞에서 태워서 급히 달렸다. 늦지 않게 들어가서 다행”이라고 안심했다.

경찰에 따르면 이날 아침 전국에서 경찰 순찰차로 학생을 태운 사례는 134건 있었다. 오전 5시43분에 서해안고속도로 팔탄JC에서 교통사고가 발생하자 경찰 고속도로순찰대는 이동 중이던 수험생을 순찰차에 태워 서울 중구 이화여고까지 50㎞를 수송하기도 했다.

오전 8시10분 시험장 교문이 닫혔지만 몇몇 학부모들은 한동안 손을 맞잡고 학교 안을 바라봤다. 교문 주변 교통관리를 하던 이남홍 서울 광진경찰서 광나루지구대장은 “광남고는 이 동네 명문고다. 오늘은 지각하는 학생들도 없고 시작이 아주 아주 훌륭하다”고 말했다.

올해 수능에는 55만4174명이 도전장을 내밀었다. 지난해 대비 응시자가 3만여 명(6% 가량) 늘었다. ‘황금돼지띠’ 해로 출산율이 이례적으로 높았던 2007년생 학생들이 올해 수능을 본 영향으로 풀이된다. 총응시자 규모로 따지면 2019년(59만4000여 명) 이후 7년 만에 가장 많다.

졸업한 뒤 수능을 다시 치르는 ‘N수생’ 응시자는 15만9922명으로 지난해와 견줘 1862명 줄었다. 내년 의과대학 신입생 모집 인원이 증원 전 규모인 3016명으로 회귀하면서 의대를 비롯한 메디컬 계열 진학에 도전하는 이들이 줄어든 것으로 보인다.

이들은 전국 1310곳의 시험장에서 오전 8시40분부터 오후 5시45분까지(비장애인 기준) 저마다의 전투를 치른다.

두 번째 수능에 출사표를 던진 유연수(19) 씨는 “영상공연 전공을 희망하고 있다”며 “실력보다 딱 한 문제라도 더 맞히고 싶다. 재수 준비하면서 쓰던 방석을 챙겼는데 좋은 기운을 줄 것 같다”고 웃으며 시험장으로 들어갔다.

고등학교 교사 진모 씨는 “올해 처음 담임을 맡아서 아이들을 시험장에 들여보내니 감회가 남다르다”며 “아이들에겐 긍정의 에너지로 오늘 하루를 보낸 뒤 저녁에 연락하자고 했다”고 말했다. 안효정·김아린·김용재 기자