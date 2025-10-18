LG 이홍락, 차세대 AI 로드맵 발표 포스코 장인화·HD현대일렉 조석, 탈탄소 비전 소개 SK이노 추형욱, LNG 로드맵 공유

[헤럴드경제=박혜원·김현일·고은결 기자] SK, LG, HD현대, 포스코 등 주요 그룹 수뇌부들이 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 ‘APEC 최고경영자 회의(CEO 서밋) 2025’에 총출동, 각사 및 해당 산업의 전략을 소개한다. 이들은 인공지능부터 탈탄소 비전까지 그룹이 중점적으로 추진하고 있는 미래 사업 관련 비전을 공유할 계획이다.

18일 업계에 따르면 LG 그룹의 AI(인공지능) 전담 조직을 이끌고 있는 이홍락 LG AI연구원 공동연구원장(부사장)은 30일 경북 경주 예술의전당에서 열리는 APEC CEO 서밋에서 단독 세션을 맡아 ‘지속가능한 혁신을 위한 차세대 AI 로드맵’을 주제로 발표를 갖는다. 이 자리에서 LG AI연구원이 자체 개발한 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’의 성능과 도입 사례 등을 소개하고, 실제 기업들의 AI 경쟁력 강화를 위한 활용 방안 등을 제시할 예정이다.

LG AI연구원은 엑사원을 기반으로 금융·의료 등 다양한 산업군을 겨냥해 AI 모델을 확장하고 있다. 지난 7월에는 거대언어모델(LLM)과 추론AI 모델을 결합한 국내 첫 하이브리드 모델 ‘엑사원 4.0’을 선보였다. 이 원장은 지난 2020년 구광모 LG그룹 회장 주도로 설립된 LG AI연구원 출범 때부터 합류해 AI 원천기술 확보 및 중장기 AI 기술 전략을 수립해왔다.

LG그룹의 AI 싱크탱크 역할을 하고 있는 LG AI연구원은 자체 AI 파운데이션 모델 ‘엑사원’을 기반으로 금융·의료 등 다양한 산업군을 겨냥해 AI 모델을 확장하고 있다.

지난 7월에는 거대언어모델(LLM)과 추론AI 모델을 결합한 국내 첫 하이브리드 AI 모델 ‘엑사원 4.0’을 선보였다. 엑사원 4.0은 글로벌 AI 성능 분석 전문기관 ‘아티피셜 어낼리시스’의 인텔리전스 지수 평가에서 한국 모델 기준 1위, 글로벌 11위에 올랐다.

포스코그룹과 HD현대일렉트릭은 키노트(기조연설)을 통해 그룹 탈탄소 비전을 소개한다. 장인화 포스코그룹 회장은 오는 30일 ‘지속가능하고 탄력적인 글로벌 공급망 구축’ 세션 기조연설을 맡았다. 장 회장은 철강과 소재 산업을 중심으로 탈탄소 전환 전략을 제시할 것으로 보인다. 장 회장은 포항제철소에 30만톤(t) 규모의 수소환원제철 시험 설비를 구축하고, 광양에 연산 250만t 규모 전기로를 신설하는 등 그룹 전반의 탈탄소 전략을 주도하고 있다.

조석 HD현대일렉트릭 부회장은 오는 29일 ‘탄소중립과 지속 가능한 미래’ 세션 기조연설에서 그룹 부회장 자격으로 친환경선박, 전기화 사업 등 그룹 전반의 탈탄소 비전을 제시할 계획이다.

조 부회장은 산업통상자원부 에너지정책기획관, 한국수력원자력 사장, 세계원전사업자협회 회장 등을 거쳐 2019년부터 5년간 HD현대일렉트릭 대표이사를 지낸 뒤 지난해 부회장으로 승진한 에너지·전력 전문가다. 회사 관계자는 “조석 부회장이 직접 HD현대의 전반적인 탈탄소 비전을 이야기하는 자리가 될 것”이라고 말했다.

조 부회장은 이번 연설에서 HD현대일렉트릭 부회장을 넘어 그룹 부회장 자격으로, 조선·해양·에너지 등 그룹 핵심 사업 전반을 아우르는 탈탄소 비전을 제시할 것으로 보인다. 특히 탄소중립을 위한 관련 기술 개발부터 상용화 및 활성화에 이르는 전 주기의 사례, 기술 구현 과정에서 얻은 인사이트 등이 공유될 것으로 전해진다.

추형욱 SK이노베이션 대표는 오는 31일 ‘아시아 태평양 LNG 협력’을 주제로 열리는 세션 연사로 참석한다. SK이노베이션은 국내 4곳의 LNG 발전소와 호주 가스전을 운영하는 등 LNG 발전부터 생산, 공급까지 이어지는 밸류체인을 구축하고 있다. 이날 추 대표도 글로벌 관계사들과 미래 연료료 관심이 커지고 있는 LNG 관련 비전을 공유할 전망이다. 해당 세션에는 한화 북미 자회사 한화퓨처프루프 주영준 사장을 비롯해 콘티넨털 리소시스, 프리포트 LNG, 넥스트 디케이드, 오사카가스 등 글로벌 LNG 기업들이 참석한다.

최태원 대한상공회의소 회장이 의장을 맡아 진행되는 APEC CEO 서밋은 APEC 정상회의에 앞서 진행되는 경제 분야 최대 행사다. 올해 서밋 주제는 ‘3B’로 경계를 넘어(Beyong), 혁신적 기업 활동을 통해(Business), 새로운 협력 관계를 구축하자(Bridge)는 비전을 담고 있다. APEC 역내 주요 기업인과 정부, 학계 인사들이 나설 예정으로 현재 젠슨 황 엔비디아 CEO 등의 참석이 확정된 것으로 알려졌다.