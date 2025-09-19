흉기 휘둘러 3명 살해한 김모씨 구속송치 인테리어 보수 문제 불만에 범행 저질러 전날 흉기 미리 준비…직전 CCTV도 가려

[헤럴드경제=안효정 기자] 서울 관악구 조원동의 한 피자가게에서 흉기를 휘둘러 3명을 숨지게 한 가맹점주 김동원(41) 씨가 구속된 채 검찰로 넘겨졌다. 경찰 조사 과정에서 김씨가 범행 도구를 미리 준비한 정황이 드러났다.

서울 관악경찰서는 19일 오전 살인 혐의로 김씨를 구속송치했다고 밝혔다.

경찰 수사 결과 김씨는 인테리어 공사 이후 보수 문제와 관련해 불만을 품고 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 또 범행 하루 전 흉기를 매장 내부에 미리 숨겨두었으며 범행 직전엔 내부 폐쇄회로(CC)TV까지 가린 것으로 조사됐다.

김씨는 지난 3일 서울 관악구 조원동에 있는 자신의 가게에서 프랜차이즈 본사 임원 1명과 인테리어 업자 2명 등 총 3명을 주방에 있던 흉기로 공격해 숨지게 한 혐의를 받는다.

김씨는 범행 당시 스스로 목숨을 끊으려다 상처를 입어 병원에서 치료를 받고 지난 10일 경찰에 체포됐다. 이틀 뒤 법원은 “도망할 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

지난 16일 서울경찰청은 신상정보공개심의위원회를 열고 중대범죄신상공개법 제4조에 따라 김씨의 신상정보공개를 공개하기로 했다. 경찰은 “피해의 중대성 및 범행의 잔인성이 인정된다”며 “범행의 증거도 충분하며 범죄예방 등 공공의 이익을 위해 필요하다고 판단해 피의자의 신상정보를 공개하기로 결정했다”고 밝혔다.