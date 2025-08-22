5년마다 열리는 ‘경제학 올림픽’ 한국선 처음 2500명 참석 성료 스테이블코인 놓고 석학들 격론

[헤럴드경제=유혜림·홍태화·정호원 기자] “가능하다면 한국에 더 오래 머물고 싶다. 학회가 끝나면 아쉬움이 남을 것 같다.”

래리 새뮤얼슨 예일대 경제학과 석좌교수는 22일 헤럴드경제와 만나 세계경제학자대회 폐막 소감을 이같이 밝혔다. 전 세계 경제학자들이 참석하는 대형 콘퍼런스인 ‘세계 경제학자 대회’가 나흘 간의 여정을 끝으로 마무리됐다. 한국 개최는 이번이 처음이다.

세계계량경제학회가 5년에 한 번씩 주최하는 세계경제학자대회는 세계 최대 규모의 경제학 학술대회로 ‘경제학계의 올림픽’으로 불린다. 새뮤얼슨 교수는 이번 대회를 주관한 세계계량경제학회 회장을 맡고 있다. 올해 2500명의 전 세계 경제학자들이 서울 코엑스에 총집합했다.

경제 관련 학회가 통상 지역·분야별로 나누어 열리는 것과 달리 이 행사는 세계 경제학자들이 한자리에 모여 현안을 논의하는 대형 학술 무대다. 인공지능(AI) 시대의 경제를 비롯해 기본소득, 도널드 트럼프 미국 대통령이 주도한 관세전쟁의 여파, 디지털 통화, 저출산 등 다양한 글로벌 의제가 논의됐다.

스테이블코인 열띤 공방…노벨상 석학은 ‘韓재벌 성공모델’로 주목

올해 대회에선 스테이블코인과 디지털 통화를 둘러싼 논쟁이 가장 뜨거웠다. 스테이블코인이 강력한 결제 수단으로 부상할 수 있다는 낙관론과 함께 불법 자금 통로로 악용되거나 통화 질서를 교란할 수 있다는 우려가 맞서며 열띤 공방이 이어졌다.

이에 대해 새뮤얼슨 교수는 “디지털 화폐, 특히 스테이블코인은 앞으로 많은 관심을 받을 것”이라면서도 “아직 충분히 이해되지 않은 영역이어서 향후 전개를 섣불리 예측하기는 어렵다”고 말했다. 기요타키 노부히로 미국 프린스턴대 교수 역시 기자와 만나 “스테이블코인 관련 세션이 있었지만 뚜렷한 입장을 갖고 있지 않다”며 말을 아꼈다.

전날 세션에선 스테이블코인의 가능성과 위험성을 두고 전문가들 사이에 치열한 논쟁이 있었다. 신현송 국제결제은행(BIS) 경제보좌관 겸 통화정책국장은 스테이블코인의 잠재적 위험을 경고했다. 이미 지난 2022년부터 스테이블코인을 매개로 한 범죄가 비트코인을 포함한 다른 가상자산 범죄를 넘어섰으며 2024년 그 비중이 약 63%에 달했다고 그는 설명했다.

신현송 국장은 “익명성과 규제 회피 가능성 때문에 통제가 절실하다”면서 “특히 환율 변동성이 높고 자본 유출에 취약한 나라에선 스테이블코인이 자본 유출 수단이 되기 쉽고, (원화 등) 자국 통화 스테이블코인은 이런 흐름을 오히려 가속화시킬 수 있다”고 지적했다. 실바나 텐레이로 런던정경대 경제학부 교수도 “스테이블코인이 (투자자 보호가 되지 않는) 위험한 가상 자산 투자 시장으로 자금을 빨아들이는 관문이 될 위험도 생각해야 한다”고 했다.

반면 데이비드 안돌파토 마이애미대 교수는 “스테이블코인은 금융 비용을 낮추고 효율성을 높일 수 있는 수단”이라며 “부작용은 규제를 통해 충분히 관리 가능하다”고 반박했다. 마테오 마조리 스탠퍼드대 경영대학원 교수도 스테이블코인이 강력한 송금 대안으로 부상할 수 있다면서도 은행에 버금가는 강력한 규제가 필요하다는 제언도 잊지 않았다.

이번 대회의 하이라이트는 지난해 노벨 경제학상 공동 수상자이자 ‘국가는 왜 실패하는가’의 공동 저자인 제임스 로빈슨 시카고대 교수의 강연이었다. 그는 한국 기업 지배구조에 대해 “한국 재벌은 서구 경제학 이론만으로는 설명할 수 없는 한국만의 독자적 성공 방식”이라고 평가했다.

최근 여당이 노란봉투법과 상법 개정안을 추진해 재계 경영 위축 우려가 커지는 상황에서 세계적 석학이 한국 경제의 경쟁력 기반으로 오너 경영의 역할을 강조해 주목을 끌었다. 또 로빈슨 교수는 제도와 문화의 결합을 통해 독자적인 성공 경로를 개척한 대표적 사례로 한국을 꼽았다.

초고령화·기본소득, 韓 맞닥뜨린 두 과제

한국 경제에 대한 진단도 이어졌다. 세계에서 가장 빠른 속도로 진행되는 우리나라의 고령화가 성장률은 물론 실질금리와 금융기관 건전성까지 약화시키고 있다는 분석이다. 한국의 고령화 속도는 세계에서 가장 빠른 수준이다. 고령화 사회에서 고령 사회로 진입하는 데 걸린 기간은 17년에 불과해 일본(24년)보다 7년이나 짧다. 미국은 72년, 프랑스는 115년이 걸렸다.

이와 관련, 한국은행은 ‘인구구조 변화와 개방경제의 실질금리’ 주제의 발제를 통해 한국의 실질금리가 1991년 이후 작년까지 1.4%포인트(p) 낮아져 거의 0%에 이른다는 조사 결과를 발표했다. 이 같이 빠른 금리 하락에 인구 고령화가 큰 영향을 미쳤다는 게 한은의 분석이다.

기대수명 증가로 가계가 은퇴 준비 차원에서 저축을 늘리면 자본 공급 증가로 실질 이자율이 하락할 수밖에 없기 때문이다. 한은은 “고령화에 대응해 생산성 향상, 노동 공급 확대, 출산율 회복, 정년 연장 등의 구조개혁이 필요하다”고 했다.

새로운 사회 안전망으로 거론되는 기본소득 논의는 ‘기본사회’를 내건 우리 정부에도 여러 시사점을 남겼다. 단기적으로는 저소득층의 생활 안정을 돕는 효과가 기대되지만, 노동시장 참여 위축과 성장 둔화 등 부작용에 대한 우려도 적지 않다.

이정민 서울대 교수는 기본소득제를 전국적으로 시행할 경우에 대해 “빈곤 퇴치에는 효과적이지만 GDP 축소라는 대가가 따른다”며 “반대로 예산 중립적으로 운영하면 지원액이 소액에 그쳐 빈곤 해소 효과가 거의 없다”고 지적했다. 패트릭 크라우스 오픈리서치 연구원도 미국 내 실험 결과를 소개하며 “현금 지원이 노동 공급을 줄이는 경향이 있었지만 근로의 질이나 삶의 질 개선으로 이어지지는 않았다”고 했다.