원화스테이블코인 발행자격 새 쟁점 사실상 대기업에 수신기능 허용 지적 외환 수수료 절감 등 효과 등 반론도 이창용 “산업구조 미칠 영향 고려해야”

[헤럴드경제=유혜림·홍태화 기자] 오는 10월 정부의 원화 스테이블코인 관련 법제화를 앞두고 금융권에선 ‘금산분리 위반’ 이슈로 갑론을박이 벌어지고 있다. 은행 외 대기업·핀테크 기업까지 발행 자격을 주느냐 마느냐의 문제다. 대기업까지 발행을 허용해준다면 금산분리 원칙이 깨질 수 있다는 우려가 제기된 반면, 하청업체를 비롯한 공급망 결제 정산 인프라가 새로 만들어질 수 있다는 기대감이 맞선다.

▶“발행사 자격, 금융사로 좁혀야”=18일 국회의안정보시스템에 따르면, 현재 원화 스테이블코인 도입을 골자로 한 주요 법안은 3건이 발의됐다. 해당 법안들은 자본금 등 기본 자격 요건을 제시했지만 발행사의 자격을 국내 상장사 등과 같이 금융사로만 제한하지 않았다. 스테이블코인은 기본적으로 블록체인 기술을 기반으로 한 디지털 자산이기 때문에 핀테크·IT 기업이 주도하는 경우가 많다. 금융사로만 한정하면 산업 성장의 발목을 잡을 수 있다는 판단이 반영된 것이다.

그런데 핀테크 기업의 발행사 참여는 검토하면서도 대기업의 발행 자격이 쟁점으로 떠오른 이유는 무엇일까? 1982년부터 유지해 온 금산분리 원칙은 산업자본이 금융회사를 소유하여 예금 등 수신금액을 부당하게 유용하는 것을 방지하기 위한 제도다. 만약 대기업에 스테이블코인 발행을 허용할 경우, 기존 은행법과 전자금융거래법 등을 우회해 사실상 수신기능을 전면적으로 허용하는 것과 같다는 지적인 것이다.

이 때문에 한국은행은 발행사의 자격을 은행으로 좁혀야 한다는 입장이다. 고경철 한은 금융결제국 전자금융팀장은 “금산분리 측면에서 스테이블코인 업체는 준비자산을 대출로 운용하지 않기 때문에 부당한 대출 위험은 없지만, 금융업 이외 기업이 스테이블코인 발행을 통해 금융 영역에 진출하면서 본래 사업과의 혼란, 빅테크의 정보 독점에 따른 공정성 문제 등으로 이어질 수 있다”고 설명했다.

미국 ‘지니어스법’에선 비은행 기업이 스테이블코인을 발행할 경우, 인증 심사위원회의 만장일치 동의를 받도록 규정하고 있다. 하지만 해당 조항이 마련된 배경을 살펴보면, 이 역시 금산분리 원칙의 역사적 맥락에서 나왔다는 설명이다. 또 스테이블코인이 퍼블릭 블록체인 상에서 발행될 경우 기존 외환 신고 체계와 정합되지 않아 자본 규제 회피나 과세 회피로 악용될 가능성이 있다는 지적도 있다.

▶대기업 발행하면 장점은=대기업은 스테이블코인을 발행하면 하청업체 정산과 같이 공급망 거래 과정에서 수수료 절감 효과를 기대할 수 있다. 해외 무역 송금에서도 은행보다 비용이 저렴하고 속도가 빠르다는 이점이 있다. 한 시중은행 관계자는 “최근 거래처 사장을 만났는데 해당 기업의 재무팀이 기대 효과를 계산해보니 연간 외환 거래 수수료만 약 30억원 절감이 가능하다는 계산이 나올 정도”라고 말했다. 이에 월마트, 아마존과 같은 미국 대형 유통업체들도 스테이블코인 발행을 추진하려고 한다.

또 대기업의 발행은 자금 유용성이 없어 금산분리 원칙에 훼손되지 않는다는 주장도 있다. 윤민섭 숭실대 교수는 “금산분리 원칙은 금융자본이 산업을 지배하거나 산업자본이 금융을 지배해 수신 자금을 사적으로 유용하는 것을 막는 데 목적이 있다”면서 “그러나 스테이블코인 발행은 발행 대가로 받은 자금을 준비자산으로 적립하는 구조이기 때문에 예금 수신 행위가 아니라 매매 행위에 가깝다”고 설명했다.

아울러 금산분리 위반 여부를 흑백 논리로만 단정하기는 어렵다는 지적도 제기된다. 강형구 한양대 교수는 “애플페이나 네이버페이를 금산분리 위반이라고 하지 않으면서 동일한 서비스를 코인 형태로 제공한다고 해서 갑자기 위반이 된다고 보는 건 모순”이라고 말했다. 이어 “금산분리는 ‘위반이냐 아니냐’로 단정할 수 있는 문제가 아니라 흰색·검은색 사이의 회색 스펙트럼처럼 다양한 해석이 가능한 사안”이라며 “국내에서만 엄격한 잣대를 들이대면 글로벌 경쟁에서 뒤처질 수 있다”고 말했다.

▶한은 “통화정책 종합 고려해야”=한편, 이날 이창용 한국은행 총재는 국회 기획재정위원회 업무보고에 참석해 비은행 발행 허용 여부는 “산업구조 전반에 미칠 영향을 고려해 신중히 접근할 필요가 있다”고 강조했다. 이 총재는 “(금산분리 원칙 아래) 비은행에 스테이블코인 발행을 허용할 경우 사실상 ‘내로우뱅킹’을 허용하는 것과 같다”면서 “그동안 지급결제은행을 허용하지 않았던 이유는 은행산업 구조에 미치는 영향이 크기 때문”이라고 설명했다.

그러면서 “만약 증권사나 보험사 등 비은행이 지급결제 업무를 맡게 되면 고객 예금이 빠져나가고 은행이 해오던 역할을 비은행이 대신하게 된다”며 “우리나라처럼 독과점 구조가 강한 시장에서는 비은행의 지배력이 확대되고 은행 수익성이 약화되면서 은행 중심으로 움직여온 산업구조가 크게 흔들릴 수 있다”고 우려했다.