외인·기관 ‘팔자’ 지속…이차전지주 약세 금융주·한화에어로도 하락…삼성전자·SK하이닉스는 상승 공매도 순보유 잔고금액, 지난 5일 기준 10조70억

[헤럴드경제=정윤희 기자] 코스피가 8일 하락해 장중 3210대에서 거래되고 있다. 외국인과 기관의 ‘팔자’세가 지속된 탓이다. 코스닥지수는 810대에서 상승 중이다.

이날 오전 11시 13분 현재 코스피는 전장보다 11.03포인트(0.34%) 내린 3216.65다.

지수는 전장보다 7.10포인트(0.22%) 내린 3220.58로 출발한 뒤 낙폭을 키워 3210대로 내려선 뒤 지속해 하락 중이다.

유가증권시장에서 외국인과 기관이 각각 1677억원, 299억원 순매도하고 있으며 개인은 1522억원 매수 우위를 보이고 있다. 외국인은 코스피200선물시장에서는 591억원 ‘사자’를 나타내고 있다.

종목별로 살펴보면, LG에너지솔루션(2.85%), POSCO홀딩스(-1.18%), LG화학(-6.15%) 등 이차전지주가 하가세르 보이고 있다. 한화에어로스페이스(-4.94%), 삼성바이오로직스(-0.49%), KB금융(1.74%) 등도 약세다.

반면, 삼성전자(1.84%), SK하이닉스(0.57%) 등 반도체주와 두산에너빌리티(0.31%), 셀트리온(0.58%) 등은 오르고 있다.

업종별로 보면 전기가스(-4.23%), 화학(-1.18%), 운송장비(-1.40%) 등이 내리고 있으며 오락문화(4.05%), 의료정밀(1.82%) 등은 상승 중이다.

이런 가운데 유가증권시장 공매도 잔고금이 10조원을 넘어선 것으로 나타나 주의가 필요하다는 목소리가 나온다.

8일 한국거래소 통계에 따르면 공매도 순보유 잔고금액은 지난 5일 기준 10조70억원으로 집계됐다. 올해 들어 지난 7월 31일(10조440억원) 이후 두 번째로 큰 규모다.

공매도는 타인에게 주식을 빌려 먼저 매도하고 주가가 내려가면 싼값에 매수해 갚는 투자 기법이다. 향후 주가가 지금보다 하락할 것으로 예상될 때 유효하다. 따라서 공매도 순보유 잔고(공매도 뒤 미상환 물량)가 높다는 건 앞으로 주가의 추가 하락을 점치는 투자자가 많다는 뜻이다.

이상현 메리츠증권 연구원은 이날 관련 보고서에서 “코스피 상승 추세가 둔화하면서 공매도 경계감이 확대하고 있다”며 “시가총액 대비 공매도 비중이 높은 종목들에 주의가 필요한 시점”이라고 지적했다.

그러면서 “시장 상승 탄력이 둔화세로 접어들면 유동성이 약해지며 거래대금이 감소한다”며 “공매도 거래금액이 전체 거래금액에서 차지하는 비율이 커지면 공매도 경계감이 증시 하방 압력으로 작용할 공산이 크다”고 말했다.

다만, 현재의 공매도 순보유 잔고 수준 자체가 절대적으로 높은 것은 아니다. 메리츠증권에 따르면 미·중 무역전쟁에 대한 우려가 커지며 글로벌 증시가 동반 하락했던 지난 2018년 3월 기준 유가증권시장 시총 대비 공매도 잔고는 0.83%로 지금보다 2배 이상 높았다.

이 연구원은 “공매도 잔고 10조원이라는 숫자가 의미하는 바가 크다”며 “시장 상승세 둔화와 전체 거래대금 대비 공매도 비중 상승 추세가 이어지면 개별 종목 측면에서 변동성이 커질 확률이 높다”고 설명했다.

같은 시각 코스닥지수는 전장보다 5.38포인트(0.67%) 오른 811.19다. 지수는 전장보다 0.62포인트(0.08%) 오른 806.43으로 출발해 상승폭을 키우고 있다.

에코프로(0.96%), 파마리서치(6.58%), 레인보우로보틱스(0.36%), 클래시스(1.02%) 등이 오르고 있다. 반면, 알테오젠(-0.46%), 에코프로비임(-0.08%), 펩트론(-3.39%), HLB(-1.23%), 리가켐바이오(-0.60%) 등은 하락 중이다.