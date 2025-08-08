김수민 한투운용 ESG운용부 부장 배당보다 실질 주주환원 여력 중시 급락장 하락폭 제한, 섹터분산 편입

정부의 세제개편안 발표 이후 고배당주 전반이 조정을 받았지만 한국투자신탁운용의 주주환원·가치 중심 펀드는 안정적인 수익률을 기록하고 있다. 단순 배당수익률에 기반한 전략보다 지배구조 개선 가능성과 자사주 매입 등 실질적인 주주환원 여력을 중심으로 구성된 포트폴리오가 유효했다는 분석이다.

김수민(사진) 한국투자신탁운용 ESG운용부 부장은 최근 서울 여의도 FKI타워에서 헤럴드경제와 만나 “세제개편 실망감으로 인해 일부 고배당주 중심으로 주가가 하락한 것은 사실”이라면서도 “한국투자지배구조주주환원펀드·한국투자중소밸류펀드는 코스피 대비 양호한 수익률을 기록했다”고 설명했다.

실제 증시가 급락했던 지난 1일 국내 상장 코스피 추종 상장지수펀드(ETF)의 수익률은 전일 대비 3.83% 급락했지만 한국투자지배구조주주환원펀드는 1%, 한국투자중소밸류펀드는 2.42% 하락하는 데 그쳤다. ACE 라이프자산주주가치액티브ETF, ACE 주주환원가치주액티브ETF도 하방을 지켰다.

또한 무작정 주가순자산비율(PBR)이 낮은 종목만 선별해서는 안 된다고 조언했다. 그는 “주가순자산비율(PBR)이 낮다고 다 좋은 종목은 아니다”라며 “영업권 등 무형자산이 많은 종목의 경우 PBR이 낮을 수 밖에 없다”라며 “피어그룹 대비 기업을 뜯어보고 비핵심 자산 매각 가능성이 높은 기업을 선별해야한다”고 조언했다. 그는 “배당 확대나 자사주 매입 여력을 갖추거나 비핵심 자산 매각으로 사업 재편을 할 가능성이 높은 종목이 핵심”이라고 덧붙였다.

금리 하락 기조가 이어지는 상황에서 고배당주의 매력도 유효하다는 판단이다. 김 부장은 “일부 투자자는 세제 인센티브 기대감에 진입했다가 빠져나갔지만 실제 배당 수취를 원하는 투자 수요는 꾸준히 유입되고 있다”고 진단했다.

ACE 라이프자산주주가치액티브ETF, ACE 주주환원가치주액티브ETF 등 포트폴리오 편입 기준에 대해서는 김 부장은 “세대교체가 진행 중인 기업, 사업 구조를 바꾸고 있는 기업 등 변화의지를 보이는 종목을 중심으로 구성한다”며 “원전이나 방산 같은 단기 테마주는 철저히 배제하고 유행이 아닌 환원 가능성을 판단 기준으로 삼는다”고 밝혔다.

그러면서 “정량적·정성적 지표를 모두 고려한다”며 “PER, PBR, ROE, EV/EBITDA 등 주요 밸류에이션 지표에서 업종 평균 대비 20% 이상 저평가된 기업, 자유현금흐름(FCF)이 양호해 자사주 매입이나 배당 확대 여력이 충분한 기업을 중심으로 선별한다”고 덧붙였다.

정량적 지표로는 “기업 IR 미팅 등을 통해 경영진의 주주환원 의지도 면밀히 평가한다”고 설명했다.

상위 편입 종목도 금융, 자동차, 지주사 섹터에 고루 분포됐다. 그는 “행동주의 펀드는 아니지만 운용사 차원에서 비공식적인 경영진 커뮤니케이션을 강화해 자발적 환원을 유도하고 있다”며 “과거 주주환원에 무관심하던 기업들도 최근 들어 반응이 달라졌다”고 말했다.

그러면서 “주주환원은 단기 정책 수혜로 끝나지 않는다”며 “이는 장기적 구조 전환의 흐름으로 앞으로는 현금흐름이 안정적이고 경영진의 환원 의지가 분명한 기업에 자금이 몰릴 것”이라며 “지금은 단순히 ‘싸서 사는 시대’가 아니라 ‘변화 가능성’을 보고 투자할 시점”이라고 강조했다.

신주희·경예은 기자