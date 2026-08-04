럭셔리 전기 SUV 비교 평가 볼보 EX90 17점 차로 앞서

현대자동차는 플래그십 전동화 럭셔리 SUV(스포츠유틸리티차량) 아이오닉 9(사진)이 독일 유력 자동차 전문지 아우토 모토 운트 슈포트가 최근 실시한 전동화 럭셔리 SUV 비교 평가에서 볼보 EX90을 제치고 1위에 올랐다고 4일 밝혔다.

아우토 모토 운트 슈포트는 아이오닉 9과 볼보 EX90 Twin Motor AWD 2개 모델을 ▷차체 ▷안전성 ▷편의성 ▷파워트레인 ▷주행성능 ▷친환경성 ▷경제성의 7가지 항목으로 평가했다.

이 평가에서 아이오닉 9은 특히 차체와 파워트레인 부문에서 우수한 성능으로 총점 572점을 기록, 555점을 획득한 볼보 EX90을 17점 차로 제쳤다.

아우토 모토 운트 슈포트는 차체부문과 관련해 “아이오닉 9은 6명이 탑승해도 여유롭게 이동할 수 있는 다목적 럭셔리 SUV”라고 호평했다.

이어 “3열 시트를 전자식 스위치로 수초 만에 접을 수 있고, 최대 2494ℓ의 적재 공간을 확보할 수 있으며, 2열 시트의 레그 레스트를 전동식으로 조절할 수 있다”고 평가했다.

또한 물리적 버튼과 스위치를 통한 직관적인 조작, 신속하고 논리적으로 구성된 인포테인먼트 메뉴, 무선 안드로이드 오토·애플 카플레이 지원, 스티어링 휠 패들을 통한 회생 제동 제어 등 아이오닉 9의 조작 인터페이스에 관해서도 높은 점스를 줬다.

파워트레인 측면에서는 “아이오닉 9이 정지상태에서 시속 100㎞까지 5.0초에 주파하는 강력한 성능을 지녔음에도, 부드러운 가속 특성으로 성능과 승차감 두 마리 토끼를 모두 잡았다”고 호평했다. 서재근 기자