산업통상부 김영만 통상정책총괄국장 “양국의 새로운 협력 모삭하는 자리” “공급망 재편, 핵심 광물 산업 협력”

[헤럴드경제(타슈켄트)=이영기 기자] “올해 개회 예정인 제1차 한국-중앙아시아 정상회의는 한국과 중앙아시아 간 협력이 새로운 단계로 도약하는 중요한 전환점이 될 것입니다. 그 과정에서 우즈베키스탄은 한국의 가장 중요한 협력 파트너가 될 것입니다.”

김영만 산업통상부 통상정책총괄국장은 지난 16일(현지시간) 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 ‘한-우즈벡 경제협력포럼 2026’에서 이같이 밝히며 양국 협력 확대의 필요성을 강조했다.

김 총괄국장은 “지난 30여년 간 양국의 상호 신뢰를 바탕으로 교역과 투자, 산업 등 다양한 분야에서 협력을 확대해오며 양국 기업들은 성장의 역사를 써왔다”며 “이번 포럼 역시 양국 협력의 새로운 가능성을 모색하는 의미 있는 자리”라고 말했다.

그는 “오늘날 세계 경제는 공급망 재편, 지정학적 불확실성, 디지털 전환 등 급격한 변화를 겪고 있다”며 “이 변화 속에서 어느 한 나라의 노력만으로는 지속 가능한 성장을 이루기 어렵게 됐다. 신뢰를 바탕으로 함께 성장할 파트너 확보가 그 어느 때 보다 중요한 시점”이라고 말했다.

이어 “한국과 우즈벡은 서로의 강점을 결합해 새로운 기회를 만들어갈 수 있는 최적의 파트너”라며 “양국은 앞으로 공급망 재편과 핵심 광물 산업, 디지털 전환 등 미래 성장 분야에서 협력해야 한다”고 역설했다.

양국 정부와 함께 기업의 역할도 강조했다. 김 총괄국장은 “정부가 협력의 방향을 제시하면 그 가능성을 현실로 만드는 건 기업인들의 역할”이라며 “지금 이 자리에 참석한 기업인들의 도전과 혁신, 상호 신뢰가 양국 경제 협력의 미래를 만들어 갈 것이라고 믿는다”고 했다.

김 총괄국장은 “우리 양국 기업들이 안정적이고 예측 가능한 환경 속에서 활동할 수 있도록 우즈벡 정부와 긴밀히 협력을 하겠다”며 “이번 포럼이 새로운 투자와 비즈니스 기회를 발굴하고 양국 기업의 실질적인 파트너십을 확대하는 뜻깊은 계기가 되기를 기원한다”고 말했다.