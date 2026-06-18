與 “민생 현안 산적, 협상의 문 열려 있다” 野 “與 법사위 사수는 공소 취소 강행용” 국조 특위 첫 전체회의, 위원장·간사 의결

[헤럴드경제=김해솔·윤채영 기자] 22대 국회 후반기 원 구성 협상이 공전하는 가운데 여야가 18일에도 법제사법위원장 자리 등을 두고 평행선을 이어갔다.

한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 “어제 오후 협상에서도 법사위원장을 두고 여야가 입장 차를 좁히지 못했다”면서 “일하는 국회를 만들기 위한 원 구성 협상에 속도를 내야 한다”며 야당을 압박했다.

한 원내대표는 “국민의 먹고사는 문제가 발등의 불이다. 이럴 때일수록 국회가 하루빨리 정상 가동돼야 한다”면서도 “협상의 문은 활짝 열려 있다. 국민의힘이 합리적 대안을 가지고 나온다면 얼마든지 머리를 맞대겠다”고 덧붙였다.

반면 국민의힘은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “법사위원장직을 원내 제2당에 돌려놓는 것이 국회 정상화의 첫걸음”이라고 맞받았다.

정 원내대표는 “솔직히 (정부·여당의) 진심 어린 반성은 크게 기대하지 않는다. 하지만 법사위원장직을 제자리로 되돌려 놓는 것은 최소한의 반성”이라며 “관례대로, 전통대로 법사위원장직을 원내 제2당에 돌려놓는 것이 국회 정상화의 첫걸음”이라고 주장했다.

아울러 “법사위원장직을 포기하지 않겠다는 것은 공소 취소 특검법 강행 처리를 포기하지 않겠다는 뜻”이라고 꼬집었다.

한편 ‘투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상 규명 및 선거 관리 개혁을 위한 국정조사’(가칭) 특별위원회는 이날 국회에서 첫 전체회의를 열고, 위원장과 여야 간사를 의결했다.

5선의 윤상현 국민의힘 의원이 위원장으로 선임된 가운데 민주당에서는 윤건영 의원이 간사를 맡는다. 이해식·김영배·전용기·김성회·김용만·양부남·이기헌·김남희 의원이 위원으로 이름을 올렸다.

국민의힘에서는 간사에 서범수 의원, 위원에는 김은혜·신동욱·박수민·주진우·최보윤 의원을 인선했다. 비교섭단체에는 정춘생 조국혁신당 의원과 이준석 개혁신당 의원이 각각 참여한다.

위원장을 맡은 윤 의원은 이날 페이스북에 “국조 특위 위원장으로서 막중한 책임을 깊이 인식하며 여야를 떠나 객관적 사실과 증거에 기초해 조사를 진행하겠다”면서 “선거관리위원회의 대응 과정과 조직 운영, 책임 체계, 선거관리 전반을 면밀히 점검하고 필요한 제도 개선과 법률 정비 방안까지 충실히 마련하겠다”고 강조했다.