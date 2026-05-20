민주당 인천시당은 20일 논평 내고 비판 직접 입장 밝히고 구민들에게 해명 촉구

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을 국회의원 보궐선거를 앞두고 여·야 간 공방이 격화되고 있다.

더불어민주당 텃밭으로 꼽히는 계양을 선거에 관심이 집중되는 가운데 더불어민주당 인천광역시당이 국민의힘 심왕섭 후보를 향해 ‘위장전입 의혹’을 제기하며 강도 높은 비판에 나섰다.

더불어민주당 인천시당은 20일 논평을 내고 “계양은 선거철에만 반짝 짐을 푸는 ‘정치적 떴다방’이 아니다”라며 “심 후보는 위장전입 의혹에 대해 직접 입장을 밝히고 구민들에게 해명해야 한다”고 주장했다.

인천시당은 심 후보가 지난 2월 예비후보 등록 무렵까지 서울 사당동 아파트에 거주하다가 등록 이후 계양구로 주소를 이전한 점에 주목했다.

특히 새 주소지가 심 후보 형수 소유의 부동산이며 선거관리위원회 재산 신고에는 기존 서울 사당동 아파트만 기재돼 있다는 점을 문제 삼았다.

또 이웃 주민들로부터 “실제 거주한 적이 없는 것으로 안다”는 취지의 증언이 나왔고 우편물 역시 의무 고지서 외에는 확인되지 않았다는 언론 보도를 언급하며 “선거 출마를 위해 주소지만 옮긴 것 아니냐는 합리적 의심이 제기된다”고 주장했다.

인천시당은 “국회의원은 법을 만드는 사람”이라며 “실거주 의사 없이 특정 선거구 출마나 투표를 목적으로 허위 주소를 신고하는 것은 주민등록법과 공직선거법 취지에 반하는 중대한 사안”이라고 지적했다.

이어 “계양은 이재명 대통령을 배출한 지역으로 큰 자부심을 가진 도시”라며 “평소에는 서울 시민으로 생활하다 선거 시기에만 계양에 주소를 둔 후보에게 지역의 미래를 맡길 수 있겠느냐”고 비판 수위를 높였다.

특히 심왕섭 후보가 이에 대한 명확한 입장을 밝히지 않고 있다고 주장하며 “뒤로 숨지 말고 진상을 소상히 밝혀야 한다”고 촉구했다.

그러면서 “제기된 의혹이 사실이라면 구민을 우롱한 책임을 지고 후보직에서 물러나는 것이 도리”라고 강조했다.

한편 인천 계양을 보궐선거는 이재명 대통령 당선으로 공석이 된 지역구에서 치러지는 선거로 지역 정치권의 관심이 집중되고 있다.

이 곳은 이재명 정부 청와대 대변인을 지낸 더불어민주당 김남준 후보와 환경조경발전재단 전 이사장을 역임한 국민의힘 심왕섭 후보, 전 특전사707특수임무단 단장을 지낸 무소속 김현태 후보가 출마해 3파전을 벌인다.