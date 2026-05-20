민주 “증거 없는 단정 위험, 에너지 안보 고려한 합리적 대응” 국힘 “이란 초치도 못해, 보름째 원인 규명 못한 정부 책임”

[헤럴드경제=전현건 기자] 여야는 20일 국회에서 열린 외교통일위원회 현안 질의에서 호르무즈 해협에서 발생한 ‘나무호 피격 사건’에 대한 정부 대응을 놓고 치열한 공방전을 벌였다.

여당은 공격 주체를 섣불리 단정하지 않고 신중한 대응 기조를 유지해야 한다며 정부의 입장을 옹호한 반면 야당은 신속한 진상 규명과 강경한 외교적 대응을 주문하며 맞섰다.

이재강 더불어민주당 의원은 “압도적인 군사를 가진 강대국들조차 충분한 증거 없이 군사적 긴장을 높이는 선택을 하지 않았다”며 “우리 정부의 신중한 기조는 분쟁지역에서 자국의 이익을 지키는 외교의 보편적 원칙을 따른 것”이라고 말했다.

김영배 민주당 의원도 “전체 원유의 70%가 호르무즈 해협을 통해서 확보되고 있는 만큼 에너지 안보 역시 중요한 국가적 목표”라며 “이런 목표를 기준으로 볼 때 정부가 결론적으로 아주 잘하고 있다고 본다”고 힘을 실었다.

같은당 이용선 의원은 “피해국 대부분이 이란을 특정해서 비난하거나 공격하는 입장을 전혀 밝히지 않고 있다. 공격 주체가 미사일인지 드론인지 확인되더라도 정부의 후속 대책은 다른 차원에서 신중하게 판단돼야 한다”고 주장했다.

이에 대해 조현 외교부 장관은 “나무호 피격 사건 이후 여러 가지 요소를 꼼꼼히 따져가면서 대응했다고 생각한다”며 “조사를 종료하지 않은 시점에서 이란 또는 이란의 특정 부대가 피격했다고 결론 내릴 수 없다”고 말했다.

반면 김건 국민의힘 의원은 “피격 추정 사태가 벌어졌다면 주한이란대사를 곧바로 초치해 ‘이란의 소행일 경우 용납하지 않겠다’고 분명히 경고했어야 하지 않느냐”고 지적했다.

이어 “배가 침몰한 상황도 아닌데 보름이 되도록 누가 했는지 밝히지 못하는 것은 심각한 정부의 무능이 아니냐”며 비판했다.

배현진 국민의힘 의원도 “국민들 사이에서는 ‘외계인의 소행이냐’는 조롱성의 말도 나왔다”며 “이란 측이 우리 선박을 공습한 사실이 확인될 경우 대안이 있냐”고 질타했다.

앞서 나무호를 피격한 비행체 잔해가 지난 15일 한국으로 반입돼 국방과학연구소에서 조사 중이다.