[헤럴드경제(삼척)=함영훈 기자] 감미로운 여심 저격수 폴킴이 분위기를 띄우는 올해 삼척 장미축제는 블랙이글스 에어쇼에 에버랜드급 퍼레이드도 펼쳐진다.

꾸밈에선 장미나라 답게 아기자기함이 돋보인다. 장미와 판타지 세계관을 결합한 스토리형 콘텐츠를 중심으로 운영된다. 축제장 곳곳에는 장미요정과 장미나라 탄생 이야기를 담은 공간 연출이 더해진다.

모든 공화국이 유기체처럼 조화를 이뤄 나아가듯, 삼척 ‘장미나라’ 역시 공연, 체험, 미식, 포토존, 퍼레이드가 유기적으로 이어진다.

17일 삼척관광문화재단에 따르면, 오는 19일에는 개막식과 함께 인기가수 폴킴의 축하공연이 진행된다. 축제기간 박창근, 경서, 럼블피쉬 등 다양한 아티스트가 무대에 올라 장미향 가득한 봄밤을 음악으로 물들일 예정이다.

주말인 23일에는 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼가 예정되어 있어 삼척의 하늘을 화려하게 수놓는다.

이어 24일에는 지역 특산 식재료와 주류를 활용한 프리미엄 미식 프로그램 ‘장미식탁’이 운영된다. 장미식탁은 장미나라 테마를 오감으로 즐길 수 있는 사전 예약제 프로그램으로, 정원형 파인 다이닝 형태로 진행될 예정이다.

축제의 대표 프로그램인 ‘장미나라 퍼레이드’는 매일 펼쳐진다. 평일엔 미니 퍼레이드를 통해 축제장 분위기를 조성하고, 주말에는 더욱 큰 규모의 메인 퍼레이드와 인기 IP 캐릭터 싱어롱 쇼가 함께 펼쳐진다.

축제장에는 특설무대를 비롯해 장미 직업체험, 장미나라 책 만들기 체험, 장미 테마 체험, 먹거리존, 굿즈·로컬 콘텐츠 부스, 장미정원 포토존 등이 마련된다.

장미정원 포토존에는 큐브형 LED 등 디지털 미디어 장치가 설치돼 장미나라의 주요 장면을 시각적으로 연출한다. 이를 통해 방문객들은 축제장을 이동하며 장미나라의 이야기와 캐릭터, 황금장미를 둘러싼 서사를 자연스럽게 만나볼 수 있다.

장미를 주제로 한 직업 체험과 장미나라 책 만들기 체험, 장미 테마 체험 프로그램이 축제 기간 중 진행된다.

이와 함께 지역 소상공인과 연계한 먹거리존, 로컬 콘텐츠 기반 관광기념품 홍보·판매 부스, 휠체어·유모차 대여, 수유실이 마련된다. 다회용기를 사용토록 권고하면서 환경을 생각하는 축제의 면모도 보인다.