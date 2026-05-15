추암,한섬,전천도 야경 매력 뿜뿜

[헤럴드경제(동해)=함영훈 기자] 강원 동해시가 오는 6월 무릉별유천지 라벤더축제 때 하늘바람 출렁다리를 조성하고, 야간 개장을 한다. 국내 최초 액티비티인 스카이글라이더, 비교적 긴 알파인코스터 등 체험시설의 야간 운영을 위한 경관조명을 설치했다.

라벤더 정원 일대에는 보랏빛 조명을 연출해 낮과는 또 다른 야간 관광 경험을 제공할 예정이다.

동해시의 야간 관광은 이곳말고도 시 전역에서 펼쳐지고 있다. 추암권역에서는 ‘추암의 여명 빛 테마파크’를 중심으로 조각공원 특화조명과 미디어파사드, 별빛조명 등을 운영하며 빛과 자연, 예술이 어우러진 야간경관을 선보이고 있다.

한섬해변 역시 리드미컬 게이트와 빛터널 등을 활용한 야간 산책 명소로 자리잡고 있으며, 전천 일원은 뜬다리정원마루와 캐릭터공원 등을 중심으로 해파랑길과 연계된 야간 힐링 공간으로 주목받고 있다.

망상해변과 무릉계곡·추암 캠핑장 등 캠핑 관광지 역시 기존 경관조명을 활용해 과도한 전력 사용은 최소화하면서도 밤바다와 자연을 즐길 수 있는 감성형 야간 분위기를 제공하고 있다.

동해시는 장애인체전과 도민체전, 6월 라벤더 축제 등 대규모 방문 수요에 맞춰 주요 관광지 야간경관과 체험 콘텐츠를 연계한 ‘밤에도 머무는 관광도시’ 활성화에 나섰다.

동해시는 고효율 LED 조명과 점등 시간 조절 등을 통해 에너지 절감 기조를 유지하면서도 관광객 체류시간 확대와 지역경제 활성화를 함께 도모할 계획이다.

야간관광은 단순 조명 연출이 아니라 관광객 체류시간을 늘려 숙박·음식·상권 이용으로 이어지는 지역경제형 관광정책이다. 동해시는 ‘낮과 밤이 모두 즐거운 체류형 관광도시’ 이미지를 강화하고 지역경제 활성화에 힘쓸 방침이라고 밝혔다.