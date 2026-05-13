“국가채무 1300조, AI 국민배당 결국 청년부채” “정상적인 사람이면 수입 늘면 빚부터 줄인다”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 13일 김용범 대통령실 정책실장의 이른바 ‘AI 국민배당’ 발언을 둘러싼 논란과 관련해 “세금이 더 걷히면 정부 마음대로 나눠줘도 되느냐”며 반박했다.

장 대표는 이날 페이스북에 “초과이윤이 아니라 초과세수를 ‘국민배당’ 한다고 한다”며 “국가채무가 1300조원을 넘었다. 정상적인 사람이라면 수입이 늘면 빚부터 줄인다”고 적었다.

이어 “생색은 이재명이 내고 갚는 건 미래의 청년들”이라며 “‘국민배당’은 결국 ‘청년부채’”라고 주장했다.

앞서 이재명 대통령은 이날 X(구 트위터)에 김용범 정책실장의 ‘국민배당’ 구상을 둘러싼 논란에 대해 “기업의 초과이윤을 국민배당하는 방안을 검토했다고 주장하는 것은 음해성 가짜뉴스”라고 반박했다.

이 대통령은 이어 “김 실장이 검토를 주장한 것은 기업 초과이윤 배당이 아니라 초과세수 배당”이라며 “설명했는데도 여전히 음해성 보도를 하는 이유가 무엇인가”라고 적었다. 이후 해당 보도는 삭제된 것으로 전해졌다.

장 대표는 이를 두고도 “이재명 마음에 안 들면 다 ‘가짜뉴스’”라며 “이재명의 한마디에 기사가 ‘빛삭’됐다. 등골이 서늘하다”고 비판했다. 이어 “이것도 가짜뉴스라고 해보시든가. 나는 절대로 안 지운다”고 덧붙였다.