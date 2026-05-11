[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 인터폴(국제형사기구) 전산망 ‘I-24/7’ 범정부 공동자산화 작업에 나섰다.

11일 경찰청은 “마약과 스캠 범죄, 인신매매 등 지능화되는 초국가범죄에 범정부 차원으로 대응하기 위해 인터폴 전산망 I-24/7을 범정부 공동 활용을 골자로 하는 ‘국제공조시스템 구축 3개년 계획’을 시행하기로 했다”고 밝혔다.

현재 인터폴 전산망은 경찰청 국제치안협력국이 전담 관리하고 있다. 경찰청 관계자는 “최근 국외도피사범 송환 수요가 최근 2년 사이 두 배 이상 폭증했다”며 “I-24/7에 대한 관계 부처 접근성을 높이는 것이 시급한 과제”라고 설명했다.

경찰청은 지난 2024년부터 인터폴과의 협의를 통해 I-24/7 개방 범위 확대를 위한 보안 기준 충족 방안 등을 마련해왔다.

이번에 수립된 3개년 계획에 따르면 올해 안에 경찰청 내에서 국제치안협력국 외 부서에도 I-24/7과 기타 인터폴 데이터베이스(DB)을 개방한다. 수사 등 모든 부서의 경찰관들이 인터폴 전산망을 직접 조회하고 수사에 활용할 수 있도록 권한을 부여받게 된다. 인터폴 DB에는 도난 여권·수배자·실종자·DNA 등 생체 정보·불법 무기 등에 대한 정보가 포함 돼 있다.

이어 오는 2027년까지 해양경찰청과 관세청, 법무부 출입국 등 정부 부처 대상 수요 조사를 통해 I-24/7 등을 개방한다. 2028년 이후에는 인터폴뿐 아니라 아세아나폴(ASEAN 경찰 협력체)과 유로폴(EU 경찰 기구) 등 국제경찰기구 전산망도 연계해 범정부 공동 활용 체계를 완성할 예정이다.

경찰청은 3개년 계획 설명회를 12일 개최하고 모든 부서의 경찰관들이 인터폴 정보를 직접 수사에 활용하도록 하는 구체적 방안을 논의하기로 했다. 관계 정부 부처를 대상으로 한 확대 설명회는 내달 중 별도 개최한다.

박준성 경찰청 국제치안협력국장은 “국제치안협력국은 인터폴 사무총국과의 긴밀한 협의를 바탕으로 이번 개방 체계를 설계해왔다”며 “인터폴 DB의 범정부 공동 활용은 우리나라가 국제경찰 협력의 실질적 중심지로 자리매김하는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “범정부 협력을 더욱 강화해 우리 국민에 대한 범행 의지를 원천 차단함으로써 국민 안전 확보에 최선을 다하겠다”고 강조했다.