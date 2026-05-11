[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰청이 캄보디아·라오스 경찰관 20명을 초청해 ‘K-치안’ 전수 연수를 진행한다.

11일 경찰청 국제치안협력국에 따르면 캄보디아 ‘코리아전담반(Korea-Cambodia joint task force for Koreans)’ 등 소속 10명은 오는 12일부터 23일까지 경찰대학에서 연수를 받기로 했다. 라오스 경찰총국 중간 관리자 10명은 오는 20일부터 29일까지 연수를 받는다.

이번 초청 연수는 경찰청이 추진하는 ‘K-치안 전수’ 사업의 하나로 두 국가 경찰에 ▷은닉 범죄 수익·가상자산 추적 기법 ▷사이버 도박·온라인 사기 수사 기법 ▷마약 등 초국가범죄 수사 실무 ▷국제 공조 체계·절차 등을 교육한다.

경찰청은 이번 연수를 통해 한국에 도피한 캄보디아·라오스 관련 범죄자 송환 등 양국 간 공조 수사 기반도 더욱 공고히 할 방침이다.

경찰청 관계자는 “캄보디아를 거점으로 한 스캠 범죄에 대한 국내 피해자가 급증하는 상황에서 현지 수사 당국과 실질적 협력이 그 어느 때보다 중요하다”며 “라오스 역시 초국가범죄 공조 협의체에 참가하는 핵심 동반자로, 이번 연수를 계기로 양국 간 치안 협력을 한 단계 높여 나가겠다”고 밝혔다.