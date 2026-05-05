“권력 이용해 범죄 지워버리겠다고 국민 앞에 선언한 것” “국민의힘, 공소취소 사법쿠데타 기도 기필코 저지”

[헤럴드경제=전현건 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 ‘조작기소 특검법’과 관련해 ‘국민적 의견 수렴과 숙의 과정’을 여당에 당부한 이재명 대통령을 겨냥해 “선거를 앞두고 국민을 눈속임하겠다는 조삼모사 사기극”이라고 직격했다.

송 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “지방선거 전까진 공소취소가 없는 것처럼 국민들을 기만하고, 선거가 끝나면 특검으로 재판을 지워버리겠다는 것”이라며 이같이 비판했다.

앞서 이 대통령은 전날 홍익표 정무수석을 통해 “(조작기소 특검법 처리의) 구체적인 시기와 절차에 대해선 여당인 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의 과정을 거쳐 판단해달라”고 밝혔다.

‘공소 취소’ 관련 조항 문제로 야당의 비난이 거세지자 신중한 검토를 주문하며 속도 조절에 나선 것으로 풀이된다.

송 원내대표는 “결국 권력을 이용해 자신의 재판을 없애고, 범죄를 지워버리겠다고 국민 앞에 선언한 것”이라며 “대한민국 법치주의에 대한 사망 선고이자, 자유민주주의에 조종을 울리는 폭거”라고 강조했다.

이어 “결코 용납할 수도, 묵과할 수도 없는, 대한민국에 대한 선전포고”라고 덧붙였다.

송 원내대표는 “이재명 대통령이 해야 할 말은 ‘시기와 절차를 숙의하라’가 아니라 ‘공소취소 안 하겠다’라는 것”이라며 “국민의힘은 국민 여러분과 함께 공소취소 사법쿠데타 기도를 기필코 저지하겠다”고 강조했다.