낮잠·주간 졸림·기상 어려움 등 ‘낮의 신호’가 더 크게 영향 수면장애와 관련한 행동 특성 분석으로 신경퇴행성질환 발생 위험 예측 기대

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 수면장애와 같은 수면 관련 행동 특성이 알츠하이머병, 파킨슨병 등 신경퇴행성질환 발생 위험을 높인다는 연구 결과가 나왔다.

연세대 의대 의생명시스템정보학교실 김태원 강사와 세브란스병원 신경과 이필휴 교수, 의생명시스템정보학교실 박유랑 교수, 인공지능융합대학 정다은 연구원 연구팀은 수면 관련 행동 특성이 신경퇴행성질환의 발생 위험을 높이고, 질환 예측에도 실질적으로 활용할 수 있다고 23일 밝혔다. 이번 연구 결과는 국제학술지 ‘알츠하이머스 앤드 디멘시아(Alzheimer’s & Dementia, IF 11.1)’에 게재됐다.

알츠하이머병, 파킨슨병 등 신경퇴행성질환은 발병 이후 회복이 어려운 대표적 퇴행성 질환으로 조기 발견과 예방이 무엇보다 중요하다. 수면은 뇌의 노폐물을 제거하고 신경세포를 보호하는 핵심 회복 과정으로 알려져 있다. 즉, 수면은 뇌의 야간 정비 시간이다.

최근 수면장애가 뇌 보호 기능을 무너뜨려 신경퇴행성질환으로 이어질 수 있다는 연구들이 발표되고 있다. 하지만 수면장애가 어떤 뇌질환 위험을 높이는지, 어떤 수면 습관이 특히 위험 신호인지는 아직 충분히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 영국의 대규모 건강 데이터베이스 UK Biobank에서 수면장애를 진단받은 3만여명과 수면장애가 없는 14만여명을 최대 30년간 추적 관찰하며 신경퇴행성질환 발생을 비교 분석했다.

분석 결과 수면장애가 있는 그룹은 그렇지 않은 그룹보다 신경퇴행성질환 발생 위험이 32% 높은 것으로 나타났다. 파킨슨병(1.31배), 알츠하이버치매(1.33배), 혈관성 신경퇴행성질환(1.38배) 등 발생 위험이 유의미하게 증가했다.

수면장애 유형별로는 몽유병 등을 포함한 비렘수면 사건수면의 신경퇴행성질환 위험비가 3.46으로 가장 높았다. 이는 비렘수면이 수면 중 깊은 수면에서 뇌의 노폐물 청소 기능이 손상될 경우 신경퇴행으로 이어질 수 있다는 것이 반영된 분석 결과로 보여진다. 이 외에도 과수면증(2.79배), 수면무호흡증(1.44배), 하지불안증후군(1.32배), 불면증(1.21배) 순으로 신경퇴행성질환 위험도가 높았다.

수면장애 환자의 신경퇴행성질환 위험이 평소 수면 관련 행동 특성에 따라 다르다는 것도 확인했다. 수면장애 환자 중 낮잠을 자주 자는 군(1.53배), 빈번한 주간 졸음(1.6배), 아침 기상이 어려운 군(1.81배)의 신경퇴행성질환 위험이 더욱 높았다. 특히, 불면증 환자가 잦은 낮잠을 자는 경우 위험도가 2.85배로 매우 높았으며, 수면무호흡중 환자가 주간 졸림증을 호소할 때도 위험이 1.9배 높아지는 것으로 나타났다. 이 같은 결과에서 높은 신경퇴행성질환 발생 위험과 관련된 주요 행동 특성은 낮잠, 주간 졸림 등과 같이 밤이 아닌 낮에 있다는 것을 확인했다.

또한 연구팀은 수면장애와 관련한 정보들이 실제로 신경퇴행성질환 발생 예측에 활용될 수 있는지 검증했다. 연령, 성별, 동반질환 같은 기본 정보에 수면장애 아형 정보를 추가해 예측 모델을 만들고, 세브란스병원에서 수면다원검사를 받은 7077명에 적용해본 결과, 기존 모델보다 판별력, 보정 성능, 임상적 유용성이 유의미하게 향상한 것을 확인했다.

박유랑 교수는 “이번 연구를 통해 수면장애 아형 정보의 예측적 가치를 검증함으로써 예측 모델이 신경퇴행성질환 조기 예측에 실직적으로 활용될 수 있는 근거를 마련했다”고 말했다. 이필휴 교수는 “수면장애를 적극적으로 진단하고 관리하는 것이, 향후 신경퇴행성질환 예방 전략에서 중요한 출발점이 될 수 있다”고 말했다.