[헤럴드경제=김보영 기자] 유명 인플루언서의 사기 혐의 사건을 무마했다는 의혹이 제기된 경찰 간부가 직위 해제됐다.

경찰청 감찰담당관실은 18일 강남경찰서 수사 무마 의혹 사건과 관련해 A경정을 직위 해제했다고 밝혔다.

필라테스 학원 프랜차이즈 모델로 활동하며 이름을 알린 인플루언서 B씨는 2024년 7월 가맹점주들로부터 사기 및 가맹사업법 위반 혐의로 고소당했다. 그러나 강남경찰서 수사1과는 같은 해 12월 해당 사건에 대해 ‘혐의 없음’으로 불송치 결정을 내렸다.

B씨는 주가조작 의혹으로 수사를 받고 있는 재력가 이모씨의 배우자다. 이씨는 A경정과 당시 강남서 수사1과 팀장이던 C경감에게 아내 관련 수사를 무마해달라고 청탁했다는 의혹으로도 수사를 받고 있다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 이씨의 주가조작 사건을 수사하는 과정에서 관련 청탁 정황을 포착하고, 지난달 말과 이달 초 강남경찰서와 경찰청 등을 압수수색했다.

검찰은 이씨가 평소 친분이 있던 A경정을 통해 C경감을 소개받은 뒤, 유흥주점에서 접대와 함께 금품을 제공한 것으로 의심하고 있다.

현재 C경감은 팀원으로 보직 변경된 뒤 직위 해제된 상태다.