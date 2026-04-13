FIU, 제재심의위 처분 결정

[헤럴드경제=유혜림 기자] 금융당국이 디지털자산거래소 코인원에 52억원 과태료 부과와 3개월 일부 영업정지 조치를 내렸다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 13일 제재심의위원회를 열고 이 같은 내용을 골자로 제재를 결정했다고 밝혔다. 아울러 대표이사에 대해서는 ‘문책경고’의 신분 제재도 함께 결정됐다.

영업 일부정지 기간 동안 기존 고객의 거래는 제한 없이 가능하다. 신규 고객의 경우 가상자산 매매·교환과 원화 입출금은 허용되지만, 외부 가상자산 이전(입출고)만 한시적으로 제한된다.

앞서 FIU는 지난해 4월 21일부터 5월 16일까지 자금세탁방지(AML) 현장검사를 실시한 결과, 특금법상 위반 사항 약 9만건을 적발했다. 미신고 가상자산사업자와의 거래금지 의무 위반이 1만113건, 고객확인의무 위반이 약 4만건, 거래제한의무 위반이 약 3만건에 달했다.

FIU는 이번 처분에 대해 “과태료 부과 사전통지를 실시하고 10일 이상의 의견 제출 기회를 부여한 뒤 최종 과태료 금액을 확정할 방침”이라고 밝혔다.

이에 코인원 측은 “이번 FIU의 제재 결정을 엄중하게 인식하고 지적된 사항들에 대해서는 미비점을 면밀하게 살펴보고 개선 조치를 진행하고 있다”고 밝혔다.

또 현재 처분에 대한 행정소송 제기 여부는 미정으로 추후 여러 가능성을 고려해 이사회를 통해 신중하게 검토할 방침이라고 밝혔다. 이어 “규제 준수를 통한 안전한 거래 환경 조성에 최선을 다할 것”이라고 덧붙였다.