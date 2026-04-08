공공기관 2부제·공영주차장 5부제 진입제한차량 차단봉 막혀 회차 혼선 “출근만 1시간 더 걸린다” 볼멘소리도

8일 0시를 기해 공공기관 대상 차량 2부제와 공공기관이 운영하는 공영주차장 5부제가 동시에 시행됐다. 단순한 이동 불편을 넘어 정책 적용 기준이 명확하지 않고 충분한 안내가 이뤄지지 않았다는 지적까지 이어지며 현장에서 혼란스러워하는 모습이 곳곳에서 감지되고 있다.

차량 2부제 시행 첫날인 8일 오전 8시께 서울 중랑구청 주차장 입구에서는 차량이 연이어 발길을 돌렸다. 중랑구 행정지원팀 직원들은 이날 아침부터 주차장 입구에 배치돼 직접 차량을 통제했다. 끝자리 번호를 확인한 뒤 해당 요일 운행 제한 대상 차량은 곧바로 회차를 유도했다.

직원은 홀짝제, 민원인은 5부제로 확대 운영됨에 따라 주차장에는 차량 자체가 줄어든 모습이었다. 해당 주차장은 출입구가 한 곳으로, 평소 출근 시간대 차량이 줄지어 순번을 기다리는 곳이다. 만차가 되던 주차장은 절반이 텅 비었다. 주차된 차 상당수도 대부분이 충전용 자리에 마련된 전기차였다.

현장에서는 제도 변화에 따른 혼선이 곧바로 나타났다. 중랑구청 관계자는 “직원들에게 2부제 내용을 안내하고 있지만 여전히 헷갈려 규정을 어기고 진입하는 경우가 있다”며 “입구에서 적발이 되면 인근 아파트 단지에 주차하는 사례도 일부 있다”고 말했다.

인근의 봉수대공원공영주차장 역시 상황은 비슷했다. 해당 주차장에서는 인력 통제 대신 차량 번호 끝자리를 인식하는 시스템을 통해 3·8번 차량의 진입을 제한하고 있었다. 끝자리 3번 차량이 입차를 시도하다 차단봉에 막히면서 뒤따르던 차들의 줄이 늘어서며 한때 혼선이 빚어지기도 했다.

민원인들도 혼란을 겪었다. 구청을 찾은 김모(43) 씨는 “민원인까지 5부제가 적용되는 줄 몰랐다가 입구에서 제지당했다”며 “근처 공영주차장도 기계가 막아 당황스러웠다”고 말했다.

기후환경에너지부에 따르면 공영주차장 5부제는 지방정부와 공공기관이 설치·운영하는 노상 및 노외 유료주차장 약 3만 곳이 대상이다. 다만 전통시장·관광지 인근, 환승주차장, 교통량이 적은 지역 등은 제외될 수 있다.

하지만 시행 첫날부터 현장에서는 단순한 불편을 넘어 “어디까지 허용되는지 알기 어렵다”는 반응이 이어졌다. 특히 공공기관은 2부제, 공영주차장은 5부제가 적용되는 구조 속에서 예외 적용 기준과 단속 방식이 명확하지 않다는 지적이 잇따랐다.

서울의 한 공공기관 직원 김모(30) 씨는 “예외로 인정되는 공공주차장이 있다고는 들었지만 구체적인 목록이 없어 어디를 이용할 수 있는지 일일이 확인하기 어렵다”며 “공영주차장은 5부제라고 하는데 공공기관 직원이면 결국 2부제 기준으로 단속이 이뤄지는 것인지 헷갈린다”고 말했다.

정부가 이번 조치를 시행한 것은 최근 고유가 상황에 대응하기 위해서다. 중동 지역 긴장 장기화로 국제 유가가 불안정한 흐름을 보이고 있기 때문이다. 전날 서울 평균 휘발유 가격은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 3년 8개월 만에 리터당 2000원을 돌파하기도 했다.

다만 현장에서는 제도가 강화되며 불만의 목소리도 동반해 커지고 있다. 특히 교통이 불편한 수도권 외곽과 지방 근무자들의 체감 불편이 커졌다는 지적이 뒤따른다. 경기 남양주의 한 초등학교에서 근무하는 교육행정 공무원 박모(30) 씨는 “차가 없으면 버스를 여러 번 갈아타야 하고 배차 간격도 30분 이상 길어 출근 자체가 부담”이라며 “차로 20분이면 갈 거리를 대중교통으로 1시간 넘게 이동해야 한다”고 말했다. 이어 “5부제도 힘들었는데 2부제는 왔다 갔다 하는 것 자체가 스트레스”라며 “업무 의욕도 떨어진다”고 토로했다.

경남 함안에서 공무원으로 근무하는 임모(39) 씨는 “면 지역이라 출근 시간을 맞추려면 평소보다 1시간 일찍 준비해야 한다”며 “중간에 조퇴하거나 급히 다른 지역으로 출장을 가야 할 때는 대응할 방법도 없다”고 호소했다.

전새날·정주원 기자