민주 경기지사 후보 선출 이후 첫 기자회견 “李정부 국정철학 공유·실용주의 혁신” ‘경기민생 대책위’ 꾸려 현안 대처

[헤럴드경제=전현건 기자] 6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정된 추미애 의원이 “오는 6월 3일 지방선거에서 승리로 보답하겠다”고 밝혔다.

추 의원은 8일 국회 소통관에서 가진 기자회견에서 “이재명 정부의 국정철학을 공유하고 실용주의 대한민국에 맞는 경기도로 행정 혁신을 꾀하겠다”며 이같이 말했다.

그는 “용광로 선대위를 구성하고 진영과 이념을 넘어 통합형 실용인사로 경기도의 미래를 준비하겠다”며 “민생과 경제 등 전문가 그룹을 잘 모시겠다”고 강조했다.

이어 “우선적으로 경기도 내 31개 시·군 민주당 지선 후보들이 확정되는 대로 민생현안을 즉시 논의하겠다”며 “이 모든 것을 아우르는 가칭 ‘더불어민주당 경기민생 대책위원회’를 꾸려 현안에 대처하겠다”고 밝혔다.

또 “교통불편 해소, 주거복지 개선, 최소 돌봄 기준선을 만들어 경기도의 보편적 복지 수준을 끌어올리겠다”면서 “도민 눈높이에 맞춰 실천할 수 있는 생활밀착형 정책을 마련해 1420만 경기도민의 행복한 삶을 책임지도록 하겠다”고 다짐했다.

추 후보는 전날 당 경선 결과 발표 직후 함께 경쟁했던 김동연 현 경기지사와 한준호 의원, 권칠승 의원, 양기대 전 의원과 일일이 전화를 나눴다고 전했다.

그는 “그분들의 지혜를 좀 빌려 쓰겠다. 같이 승리를 끌어내기 위해 함께 참여해주십사 말씀드렸다”며 “(당내 경선) 결과에 대해 호흡을 가다듬는 시간이 필요할 것 같아 깊은 대화보다는 이후에 다시 만나자고 말씀드렸다”고 소개했다.

이른바 ‘검찰개혁’ 등을 추진하며 형성된 강성 이미지가 본 선거에서 중도층 확장에 걸림돌이 될 수 있다는 일각의 우려에 대해선 “능력과 실력, 경험으로 (성과를) 보여주면 그런 부분은 해소될 것”이라고 말했다.