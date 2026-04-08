플랫폼·프리랜서 등 사각지대 집중 지원 지역별 특성 반영한 민간 참여 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 취약노동자에 대한 현장 밀착형 지원을 확대하기 위한 맞춤형 프로그램 공모가 추가로 진행된다. 플랫폼·프리랜서 등 노동 사각지대에 놓인 취약계층을 중심으로 지역 특성에 맞는 지원을 강화하겠다는 취지다.

노사발전재단은 8일 ‘2026년 취약노동자 맞춤형 프로그램’ 수행기관 2차 공모를 추진한다고 밝혔다. 이번 공모는 오는 17일까지 진행된다.

이번 2차 공모는 앞서 진행된 1차 공모 이후 추가적인 현장 수요와 지역별 여건을 반영해 마련됐다. 재단은 보다 다양한 지역에서 취약노동자 지원이 이뤄질 수 있도록 지원 범위를 확대할 계획이다. 특히 플랫폼 종사자, 프리랜서, 특수형태근로종사자 등 기존 제도권 보호가 미흡했던 노동자들을 중심으로 실질적인 지원 프로그램을 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

지원 대상은 지역 내 민간 노동단체와 비영리단체 등이며, 각 기관은 지역 산업 구조와 노동시장 특성, 취약노동자 분포 등을 고려해 맞춤형 프로그램을 기획·운영하게 된다. 프로그램은 공인노무사·변호사 등 전문가를 활용한 노동상담, 권리구제 지원, 산업안전·노동법 교육, 취약노동자 참여형 학습·소통 프로그램 등 현장 중심 사업으로 구성할 수 있다.

재단은 이번 2차 공모를 통해 정부 정책과 노동 현장을 보다 긴밀히 연결하고, 지역 기반 노동 지원 체계를 확대해 취약노동자 보호의 실효성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박종필 노사발전재단 사무총장은 “지역별로 다양한 노동 환경이 존재하는 만큼 더 많은 기관의 참여를 통해 현장에 적합한 프로그램이 발굴되기를 기대한다”며 “민간의 전문성과 현장성을 바탕으로 취약노동자 지원이 실질적인 도움으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.