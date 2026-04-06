금전문제로 싸우다 자택 인근서 범행 피해자 병원 이송…생명엔 지장 없어

[헤럴드경제=안효정 기자] 대전서부경찰서는 6일 길거리에서 아내를 흉기로 찌른 혐의로 40대 A씨를 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A씨는 이날 오전 11시께 대전 서구 괴정동의 한 도로에서 아내 B씨의 얼굴 등을 여러 차례 찌른 혐의를 받는다.

범행 당시 현장을 지나던 한 남성이 A씨를 제지했고, 이후 다른 주민의 신고를 받고 출동한 경찰이 A씨를 현행범으로 체포했다.

피해자인 B씨는 병원으로 이송돼 긴급 수술을 받았으며, 현재 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

이들은 지난해 혼인신고를 한 법적 부부지만, A씨는 그동안 타지에서 생활해 온 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨가 이날 B씨의 자택을 찾아 금전 문제로 다툰 뒤 인근 도로에서 범행을 저지른 것으로 보고 있다.

경찰 관계자는 “A씨가 가정폭력 등으로 신고되거나 처벌받은 이력은 아직 확인되지 않았다”며 “A씨를 상대로 자세한 범행 경위를 조사한 후 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.