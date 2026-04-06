[헤럴드경제=김성훈 기자] 누구에게도 시내버스 요금을 받지 않는 지방자치단체가 속속 늘어나고 있다.

강원 인제군은 이 같은 내용을 담은 ‘버스 무료 이용 지원 조례’ 제정을 추진한다고 6일 밝혔다.

기존에는 승객들에게 버스 요금을 받아 운영했지만, 모든 사람이 무료로 이용할 수 있도록 하겠다는 것이다. 조례안이 시행되면 농어촌버스, 마을버스, 수요 응답형 버스(DRT) 등 정기 노선을 운행하는 모든 버스가 무료 이용 대상이 된다.

인제군은 넓은 면적에 비해 인구밀도가 낮아 자가용이 없는 고령층·청소년·군 장병 등 교통약자의 대중교통 의존도가 매우 높은 지역이다.

또 인구감소를 막기 위해 정주 여건 개선 및 방문객 유입이 필요한 상황이다.

군은 올해 조례제정을 거쳐 내년 1월부터 본격적인 시행에 나설 계획이다.

시내버스 무료 운영 정책은 2023년 경북 청송군에서 전국 최초로 도입된 것으로 알려져 있다. 인구 소멸 위기를 막기 위해, 군민은 물론이고 관광객까지 모두 무료로 하는 파격 정책을 내놓은 것이다.

이후 경북에서는 봉화군, 문경시, 의성군, 울진군 등이 제도를 도입했고, 충북 진천군, 음성군, 괴산군, 강원 양구군, 경남 의령군, 전남 영암군 등 다른 광역지자체의 도시로도 확산했다.