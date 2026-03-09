3년 9개월만 컴백 콘서트 ‘아리랑’ 예고 공연 도시 서울…정선·밀양·진도 등 주목 아시아~구미주 수만 개 버전 아리랑 정서

[헤럴드경제(정선)=함영훈 기자] 나운규의 아리랑이 세상에 나온 지 꼭 100년 만에 방탄소년단(BTS)의 ‘아리랑’이 나온다. 대한민국을 문화강국으로 만든 1등 공신 BTS 7명이 당당하게 군복무를 마치고 ‘아리랑’ 앨범과 함께 3년 9개월 만에 완전체의 모습으로 글로벌 팬 앞에 선다.

특히 오는 21일 광화문광장에서 펼쳐질 컴백 공연을 앞두고, 국내는 물론 지구촌마저 들썩거린다.

경복궁과 박물관들은 이날 ‘개점휴업’을 하고 BTS에게 큰 마당을 열어주었고, 공연은 세계 80여개국에 생중계된다. 지구촌 이웃 모두가 도전-좌절-성취, 이별과 만남의 여정에서 지치지 말고 삶의 파도를 헤치며 나아가자는 메시지가 끈질긴 한민족의 아이콘 ‘아리랑’을 통해 지구촌에 전해진다.

아리랑은 수천 년 전부터 한민족뿐만 아니라, 아메리칸 원주민 일부 부족, 러시아 사하·사할린, 중국, 인도, 일본, 베트남, 미얀마, 몽골, 투르크, 마자르, 훈족 일부 등도 불렀던 것으로 전해진다. 심지어 몽골과 훈족이 유럽을 지배할 때 동방으로 돌아가지 않고 그곳에 정착한 이베리아반도 일부 지역민의 문화 속에도 아리랑 정서가 남아 있는 것으로 알려졌다. 누가 만들어, 먼저 불렀는지는 중요하지 않다. 다만 현재 유네스코 인류무형유산에 등재된 ‘아리랑’은 한민족의 아리랑이다.

아리랑의 종류는 공식적인 것만 정선아리랑 3000수를 포함해 수만 개에 달하는 것으로 알려진다. 수천 년 전 동북아시아에서 북미로 건너간 체로키 부족 등이 부르던 한국어 섞인 아리랑 비슷한 노래도 있고, 50년 전 삼척·태백·영월 탄광촌 광부들이 지어 부르던 ‘광부 아리랑’도 있다.

방탄소년단 광화문 공연을 계기로 국내 ‘아리랑’ 여행지도 주목받고 있다.

나운규부터 BTS까지…아리랑 100년史

우선 BTS가 컴백하는 서울이 다시 주목된다. 서울에서는 BTS 소속사 빅히트뮤직 주최로 20일부터 4월 12일까지 대형 축제 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)이 열린다. 음악과 미디어를 결합한 체험형 콘텐츠와 도시 경관과 어우러진 설치 연출이 서울 곳곳에서 펼쳐진다. 20일에는 숭례문과 서울타워 등지에서 미디어 파사드를 선보인다.

여의도 한강공원에서는 20∼22일 방탄소년단의 음악을 함께 감상하는 컨셉트 라운지 프로그램이 이어진다. 4월에는 서울 도심의 돌담, 계단, 가로수 등이 방탄소년단 노래 가사를 빛과 영상으로 풀어낸 전시 공간으로 꾸며진다. 식음료(F&B), 모빌리티(이동 수단) 등 다양한 분야와 연계된 파트너십 행사도 마련된다.

‘BTS 더 시티 아리랑’은 서울에서 시작해 전 세계 주요 도시에서도 이어질 예정이다.

서울시와 하이브는 이번 공연과 연계해 서울광장·여의도공원·동대문디자인플라자(DDP) 등지에서 세계인들에게 서울을 알릴 수 있는 콘텐츠를 대폭 알릴 계획이다.

과천시의 경기소리전수관은 100년 전 나운규의 영화 ‘아리랑’의 주제가였던 경기아리랑(혹은 서울아리랑)에 대한 모든 것을 전시하는 것은 물론, 가창 체험도 시켜준다.

정선아리랑 뮤지컬 ‘아리아라리’ 유럽 강타

경기아리랑 못지않게 유명한 정선아리랑은 산과 물이 절경을 빚어내는 정선의 자연과 정서를 빼닮았다. 현재 채록돼 전하는 정선아리랑 가사는 3000여수. 가락이 단조로워도 깊이가 있고, 애절함과 슬픔을 이겨내려는 의지가 진하게 묻어난다.

정선아리랑 발상지인 거칠현동, 애정편의 무대 아우라지, 정선아리랑 전수관, 아리랑극 공연장 등에서 아리랑의 정수를 만날 수 있다. 아우라지 뗏꾼인 예비 신랑과 이를 기다리는 예비 신부의 슬픈 이야기는 ‘아리아라리’라는 뮤지컬로 만들어져, 영국·에스토니아등 유럽 관객의 갈채를 받았다.

정선아리랑 기차여행은 지속적으로 이어지고 있다. 청량리에서 출발해 원주, 제천, 영월, 민둥산, 정선, 나전역을 지나 아우라지역까지 이어지는 이 여행에서 승객들은 정선 오일장, 병방치, 정선아리랑 유적 등을 아리랑 가사에 얽힌 애잔한 이야기를 들으며 둘러볼 수 있다.

굴피집, 귀틀집, 너와집, 저릅집 등 강원도 전통가옥이 남아있는 아라리촌은 민속 체험 마을이다.

연암 박지원의 소설 ‘양반전’ 등장인물을 소개하는 조형물이 설치된 ‘양반전 거리’도 이색적인 볼거리이다. 여기서 양반전의 주인공들과 어울려 볼 수 있을 뿐 아니라 양반증서도 무료로 발급받을 수 있다.

국내 가장 빠른 속도를 자랑하는 병방치 짚와이어와 정선 오일장의 콧등치기 국수 체험은 필수다.

조선팝의 메카 진도, K-관광 MVP 되기도

진도아리랑의 특징은 구슬픈 가락에 담긴 흥겨움에 있다. 진도 사람들에게 아리랑은 일상이다. 고된 삶을 노래하면서도 내일의 희망을 잃지 않는다.

느린 세마치장단으로 시작해 빠른 중모리나 중중모리로 바뀌는 장단은 포르투갈 파두, 스페인 플라멩코를 닮았다. 후렴구에 나오는 흥타령 계열의 콧소리는 리듬을 경쾌하게 끌고 간다.

국악 꿈나무들이 많은 이곳은 ‘조선-팝’의 지속가능성도 보여준다. 진도 토요민속여행은 몇 해 전 문체부-한국관광공사 선정 ‘한국관광의 별’에 오르기도 했다.

진도아리랑 마을은 여귀산 남쪽 자락인 오봉산 봉수대 밑 동네로, 국립 남도국악원을 품고 있다. 아리랑 전시실과 체험실 등 아리랑과 관련된 것들을 모두 모아 관광단지를 조성했다. 역사 아리랑 전시실, 이야기 팔도 아리랑 전시실, 노래 아리랑 체험실 등 모두 흥미롭고 신명 난다.

운림산방과 황홀한 해넘이의 장관이 펼쳐지는 ‘세방낙조’는 진도에 갔다면 빼놓을 수 없는 매력적인 관광지이다. 이와 함께 명량 울돌목 전망대와 해상 케이블에서 충무공 이순신 장군 부대가 외치는 승리의 함성도 귀 기울여 들어보자.

문경 간 진도의 마음…김제 조정래 아리랑

진도아리랑 가사를 들여다보면 문경새재가 나온다. 그래선지 이곳 고갯마루엔 아리랑비가 있다. ‘문경새재 물박달나무, 홍두깨 방망이로 다 나간다/(중략) 문경새재 넘어갈 제, 굽이야 굽이야 눈물이 난다.’

문경새재는 예부터 민초들과 과객들이 넘나들던 ‘아리랑’ 고개였다. 지금은 걷기 좋은 힐링 산책길로 사랑받고 있다. 걷다 힘에 부치면 조령 성문 옆 누각에서 쉬어가도 좋겠다.

전북특별자치도 김제시 죽산면에 있는 아리랑문학마을은 조정래의 대하소설 ‘아리랑’의 무대를 재현한 역사, 문화, 교육시설이다. 아기자기한 18동의 문화공간에서 여행자들은 일제 수탈, 강제 노역, 소작쟁의, 독립운동 등의 우리 근대사를 짚어본다.

아리랑문학마을 중앙에 있는 당산나무를 보면서 사람들은 하늘 뜻을 받들어 땅을 내리고 땅의 바람을 받들어 하늘에 올리는 고결한 일을 해낸다고 믿었다.

그래서 주민들은 마을 전체를 위한 일이 있을 때마다 이 당산나무 아래로 모여들었다고 소설 ‘아리랑’에 쓰여 있다.

동지섣달 엄동설한에 꽃 핀다는 밀양

‘아랑 전설’에서 만들어진 노래라고 하는 밀양아리랑은 너른 들에서 일하는 고단함을 달래주던 농요이다. 사랑이라는 주제는 언제 어디서든 삶의 활력소가 된다. ‘동지섣달 꽃 본 듯이 날 좀 보소’라는 대목에선 강렬한 연정이 느껴진다.

‘아리 당다쿵, 스리 당다쿵 아라리가 났네’라는 흥겨운 노랫가락은 만주에서 활약하던 독립운동가들이 광복군아리랑으로 바꿔 불렀다.

영남루 옆에는 밀양아리랑 시비가, 아랑 전설의 중심지엔 아랑사가 있다. 밀양 시립박물관 내 아리랑 코너는 체험 학습을 하기에 딱이다.

요즘엔 밀양 아리랑길와 영남 알프스길을 연결해 도보로 여행을 즐기는 사람들이 부쩍 늘었다. 수려한 경치도 경치지만, 밀양시가 스탬프 투어 완주자에게 주는 메달은 덤이다. 통도사, 재약산, 밀양 아리랑 우주천문대, 영남루 등이 밀양아리랑 여행의 주요 포인트이다.

지금까지 BTS 성지순례 여행은 완주·여수·삼척·양양 등 멤버들이 다녀간 자취를 쫓는 것이었다. 하지만 나운규의 아리랑 100주년을 맞는 올해 BTS의 아리랑 순례 여행은 더욱 광범위해지며 여행 감성도 더 짙어졌다. 지구촌이 아리랑을 주목하고 사랑해 주니 뿌듯함도 늘 동행한다.