[헤럴드경제=함영훈 기자] 미국 북서부 워싱턴주 시애틀에서 열리는 대표적인 와인 및 미식 축제 ‘테이스트 워싱턴 2026 (Taste Washington 2026)’이 올해 3월 한 달간 시애틀 전역에서 개최된다.

이번 행사는 워싱턴주의 와인 산업과 시애틀의 역동적인 미식 문화를 집중적으로 조명하는 자리로, 특히 오는 3월 21일과 22일, 루멘 필드 이벤트 센터(Lumen Field Event Center)에서 열리는 ‘그랜드 테이스팅(Grand Tasting)’을 중심으로 다채로운 프로그램이 진행된다.

테이스트 워싱턴은 미국 최대 규모를 자랑하는 단일 지역 와인 및 푸드 페스티벌로, 매년 워싱턴주의 와인 산업과 외식 문화를 대표하는 행사로 자리매김해 왔다. 2026년 행사에는 200개 이상의 와이너리와 75개 이상의 레스토랑 및 셰프들이 참여해 워싱턴 와인의 폭넓은 스펙트럼과 수준 높은 요리를 선보인다.

참가자들은 한 자리에서 다양한 프리미엄 와인을 시음하고, 지역 식재료를 활용한 창의적인 요리를 통해 워싱턴주의 미식 정체성과 지역성이 담긴 풍미를 직접 체험할 수 있다. 이는 단순한 시음 행사를 넘어, 워싱턴 와인의 품질과 다양성을 입체적으로 조명하는 자리로 평가받고 있다.

2026년 행사는 기존 대표 프로그램을 한층 강화하는 동시에, 시애틀 전역의 레스토랑과 다양한 이벤트 공간으로 무대를 확장한다는 점이 특징이다. 이에 따라 도시 전체가 하나의 미식 축제 공간으로 기능하며, 방문객들은 특정 행사장을 넘어 시애틀 곳곳에서 펼쳐지는 다채로운 프로그램을 통해 지역 와인과 음식 문화를 보다 깊이 있게 경험할 수 있을 것으로 기대된다.

다음은 시애틀관광청이 소개한 ‘테이스트 워싱턴’ 주요 프로그램

▷퍼시픽 스탠다드 (Pacific Standard) – 태평양 북서부의 신선한 해산물과 워싱턴주의 화이트 및 스파클링 와인을 중심으로 구성된 행사로, 지역 특유의 자연 환경이 만들어낸 와인과 음식의 조화를 선보인다.

▷더 뉴 빈티지 (The New Vintage) – 워싱턴 와인의 새로운 흐름을 이끄는 차세대 와인메이커와 셰프들이 참여하는 프로그램이다. 현대적인 감각의 페어링과 혁신적인 접근을 통해 시애틀의 트렌디한 다이닝 문화를 반영하며, 변화하는 워싱턴 와인의 현재와 미래를 조명한다.

▷그랜드 테이스팅 (Grand Tasting) – 수백 종에 이르는 워싱턴 와인과 다양한 요리를 한 자리에서 경험할 수 있는 대규모 테이스팅 행사다. 특히 와인 생산자와 셰프들이 직접 참여해 방문객과 교류함으로써, 단순한 시음을 넘어 와인에 대한 이해를 더욱 깊이 있게 확장할 수 있는 기회를 제공한다.

▷세미나 및 협업 디너 프로그램 (Seminars & Dinner Series) – 와인 전문가와 셰프들이 참여하는 특별 프로그램으로, 워싱턴 와인의 품종별 특징과 스타일, 생산 철학 등을 심도 있게 소개한다. 전문성과 교육적 요소를 결합한 구성으로, 일반 방문객은 물론 업계 관계자들에게도 의미 있는 인사이트를 제공할 예정이다.

워싱턴주는 미국 내 두 번째로 큰 와인 생산지로, 1000개 이상의 와이너리가 운영되고 있는 대표적인 프리미엄 와인 산지다. 다양한 기후 조건과 풍부한 토양 환경을 바탕으로 생산되는 워싱턴 와인은 균형 잡힌 풍미와 높은 품질로 세계적인 평가를 받고 있으며, 이를 직접 확인할 수 있는 대표 행사인 테이스트 워싱턴은 지역 와인의 경쟁력을 한자리에서 조명하는 상징적인 축제로 자리매김했다.

테이스트 워싱턴 2026은 와인 애호가뿐 아니라 새로운 미식 경험을 찾는 여행객들에게도 특별한 기회를 제공한다. 최근 글로벌 시장에서 주목받고 있는 워싱턴 와인을 현지에서 직접 경험할 수 있는 이번 행사는, 시애틀을 방문하는 여행객들에게 차별화된 미식 여행의 가치를 제시할 것으로 기대된다.