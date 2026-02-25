[헤럴드경제=김아린 기자] 김병기 무소속(전 더불어민주당) 의원의 첫 피의자 소환을 하루 앞둔 25일 경찰이 김 의원의 전직 보좌진 출신 인사를 참고인으로 불러 조사했다.

헤럴드경제 취재에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원의 전 보좌관 A씨를 참고인 자격으로 불렀다. 경찰은 A씨에게 김 의원의 배우자 이예다 씨의 동작구의회 업무추진비 법인카드 사적 유용 의혹에 대해 자세히 물은 것으로 전해졌다.

경찰은 오는 26일과 27일 이틀 연속 김 의원을 조사한다. 이때도 아내의 동작구의회 법인카드 유용 의혹 등 수사가 진전된 사안을 집중적으로 추궁할 것으로 전망된다.

김 의원의 경찰 출석을 앞두고 경찰이 주변인들을 잇달아 소환하며 혐의 다지기에 집중하는 모습이다.

경찰은 이날 오전 빗썸 취업 특혜 의혹과 관련해 김 의원의 차남을 업무방해 피의자로 불러 조사하고 있다. 전날에는 서울 강남구 빗썸 본사를 압수수색 하며 채용 관련 자료를 확보했다.

김 의원은 ▷빗썸 경영진과 만나 차남 채용 청탁을 시도했다는 의혹 ▷배우자의 법인카드 유용 의혹에 대한 동작경찰서 수사를 무마했단 의혹 ▷전직 보좌진들의 텔레그램 대화 내용을 무단으로 유출했다는 의혹 등을 받고 있다.