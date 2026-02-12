[헤럴드경제=함영훈 기자] 한국의 문화외교 자선단체 뷰티플마인드는 지난 5~9일 인도네시아 자카르타에서 음악 봉사와 공연을 성공리에 마쳤다고 12일 밝혔다.

이번 프로젝트는 인도네시아 내 장애 학생을 위한 전문 음악 교육 시스템의 필요성을 알리고, 향후 ‘뷰티플마인드 인도네시아’ 공식 법인 설립을 위한 기반을 다지기 위해 마련됐다.

2014년 설립되어 장애 아동과 청소년의 음악 교육을 성공적으로 실현해 온 뷰티플마인드 싱가포르에서도 함께 참여해 다년간 쌓아온 운영 노하우를 공유하며 힘을 보탰다.

이번 여정의 하이라이트인 7일 자카르타 한국국제학교(JIKS)에서 열린 ‘Beautiful Mind: One Harmony, One Heart’ 공연에는 윤순구 주인도네시아 한국 대사를 비롯하여 다난타라 국부펀드 관계자 등 현지 주요 인사와 교민 등이 참석해 자리를 빛냈다.

공연은 뷰티플마인드 총괄이사인 배일환 이화여대 교수(첼로)를 필두로 뷰티플마인드에서 재능기부로 장애 아동·청소년들을 가르치고 있는 바이올리니스트 박소영, 피아니스트 강소연의 품격 있는 3중주 무대로 막을 올렸다.

이어 뷰티플마인드 뮤직아카데미 출신의 시각장애 바이올리니스트 김수진과 발달장애 피아니스트 이미르가 차례로 무대에 올라 수준 높은 ‘K-클래식’ 연주를 선보였다. 또한 공연의 백미로 인도네시아 가곡 ‘Tanah Airku(나의 조국)’가 울려 퍼지자 객석은 뜨거운 감동과 찬사로 가득 찼다.

이어 8일에는 인도네시아 학생들과의 특별한 협연이 펼쳐졌다. 지난해 8월부터 뷰티플마인드 선생님들의 지도를 받아온 인도네시아 학생 4명이 한국 연주자들과 함께 호흡을 맞추며, 음악이 언어와 장애의 장벽을 허무는 기적의 순간을 재현했다.

여정의 마지막 날인 9일에는 인도네시아 최대 명문인 자카르타 인터커뮤니티 학교(JIS)를 방문했다. 뷰티플마인드팀은 현지 학생 봉사 단체인 ‘Strings in Action’과 협력해 연주회와 마스터클래스를 진행했으며, 한국 강사진들이 직접 현지 학생들을 지도하며 한국의 선진적인 장애 예술 교육 시스템을 전수했다.

공연을 이끈 배일환 총괄이사는 “우리 학생들이 국경을 넘어 현지 학생들과 함께 연주하며 보여준 하모니는 그 자체로 기적이었다”며 “뷰티플마인드는 이번 공연을 계기로 현지 학생들에 대한 정기 교육을 확대하고 운영 노하우를 전수해 인도네시아 내 장애인 인식 개선과 문화 예술 교육에 기여할 계획”이라고 밝혔다.

한편, 뷰티플마인드는 UN 경제사회이사회(ECOSOC)로부터 특별협의적 지위(Special Consultative Status)를 부여 받은 NGO로, 전 세계 77개국 112개 지역에서 450여 회의 콘서트를 개최하며 음악을 통해 ‘대가를 바라지 않는 사랑’을 전하고 있다.

특히 뷰티플마인드 뮤직아카데미를 통해 장애 및 저소득층 아동·청소년을 전문 음악인으로 양성하며 국내외에서 문화외교의 모범 사례로 평가받고 있다.