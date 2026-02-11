[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천국방벤처센터가 개소했다.

인천광역시는 11일 송도동 갯벌타워에서 인천국방벤처센터 개소식을 개최하고 ‘국방·항공·첨단산업을 선도하는 글로벌 혁신도시 인천’이라는 인천형 국방산업 비전을 공식 선포했다.

인천국방벤처센터는 국방기술진흥연구소 등 관계기관과 협력해 구축됐다.

인천시는 수도권 최초로 국방벤처센터를 개소해 방산혁신클러스터 유치를 위한 제도적 기반을 마련했다.

인천은 공항과 항만을 동시에 보유한 글로벌 물류 경쟁력과 함께 지정학적 요충지(NLL)로서 안보적 중요성을 갖춘 도시다.

여기에 대규모 산업단지와 연구기관, 항공정비(MRO), 드론·무인기·항공전자·정밀부품 분야의 유망 중소·벤처기업과 우수 인력이 집적돼 있어 방산산업으로의 확장 가능성이 높은 지역이다.

인천시는 이러한 산업 기반을 바탕으로 국방·항공·첨단산업이 융합된 방산혁신클러스터를 단계적으로 조성할 계획이다.

인천국방벤처센터는 방산시장 진입부터 사업화까지 중소·벤처기업의 전 주기를 지원하는 종합 플랫폼으로 운영된다.

센터는 ▷군 사업화 과제 발굴 ▷기술개발 및 시험·인증지원 ▷국방 전문 네트워크 연계 ▷수출 및 마케팅 지원 등을 통해 기업을 성장 단계별로 구분해 맞춤형 지원을 제공한다.

방산 진입 단계 기업에는 군 사업 구조 이해와 제도·절차 교육을 통해 국방산업 진입 장벽을 낮추고 성장 단계 기업에는 기술개발과 시험·인증, 실증기회 등을 집중 지원한다.

도약 단계 기업에는 대형 국방연구개발(R&D) 과제 참여와 글로벌 시장 진출, 방산 대기업과의 협력까지 연계할 계획이다.

이를 통해 연간 1500억 원 이상의 부가가치와 1000명 이상의 고용 창출 효과가 발생할 것으로 전망된다.

유정복 시장은 “인천국방벤처센터는 방산혁신클러스터로 가는 제도적 관문이자 출발점”이라며“중소·벤처기업의 국방산업 진입을 지원해 인천 산업 구조를 한 단계 끌어올려 국방·항공·첨단산업을 인천의 미래 성장축으로 육성하겠다”고 말했다.