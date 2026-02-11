금융위·FIU·금감원·DAXA 비트코인 오지급 사태 계기 내부통제 취약점 엄중 인식 자율규제 이행력 강화 등 논의

[헤럴드경제=경예은 기자] 금융위원회와 금융정보분석원(FIU), 금융감독원, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA·닥사)로 구성된 빗썸 오지급 사태 긴급대응반은 ‘내부통제 고도화 태스크포스(TF)’를 발족했다고 11일 밝혔다.

긴급대응반은 이번 사고를 계기로 모든 디지털자산 거래소의 내부통제 체계 전반을 두루 점검해야 한다는 인식을 공유하고 자율규제 고도화 및 이행력을 강화하기 위한 방안을 마련할 방침이다. 디지털자산 시장에 대한 우려를 해소하고 업권 전반의 시스템 안정을 강화하는 데 방점을 찍었다.

아울러 ▷사고 재발 방지 및 시스템 고도화를 위한 보완사항 도출 ▷현행 내부통제 및 자율규제 실효성 강화 방안 진단 ▷닥사 자율규제 규정 전반 보완 ▷자율규제 개선안에 기반한 사업자별 내규화 등의 과제가 거론된다.

김재진 닥사 상임부회장은 “디지털자산 업권은 이번 사고에서 비롯된 우려를 무겁게 받아들이고 있다”며 “업권의 높은 자정 의지가 실제 현장에서 예기치 못한 상황에 기민하게 대응하고 재발을 방지할 고도화된 내부통제 프로세스 확립으로 이어질 것이라 확신한다”고 말했다.