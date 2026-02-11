속보
속보

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 12·3 비상계엄 당시 계엄부사령관으로 역할을 했던 정진팔 전 합참 차장 등 합참 소속 중장 3인에 대해 중징계 처분을 결정했다고 11일 밝혔다.


rimsclub@heraldcorp.com